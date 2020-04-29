驴象恶斗 有议员寻求第3党提名选总统

美国联邦众议员艾迈叙去年因对总统特朗普公开表示失望退出共和党，而后更对弹劾特朗普案投下赞成票；现为无党籍，艾迈叙宣布准备以第三党候选人身分参选总统。法新社警告，此景或影响特朗普与拜登竞选战局。

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据法新社报道称，或影响战局，美众议员艾迈（Justin Amash）叙寻求第3党提名选总统。密西根州选出的艾迈叙宣布成立「试探委员会」（Exploratory Committee），强烈示意他将尝试逐鹿白宫：「让我们这么做吧。」

艾迈叙将寻求提倡公民自由与有限政府的自由党（Libertarian Party）提名。据艾迈叙说，「我们已经做好准备，要来迎接一位重新尊重宪法、团结人民的总统。」艾迈叙称，「我很荣幸能踏出第一步，努力去成为替所有背景的美国人做事的总统。」

40岁的艾迈叙投入的是两大党候选人都几近底定的选战：前副总统拜登（Joe Biden）笃定赢得民主党提名，特朗普则将代表共和党披挂上阵竞选连任。

第三势力胜选机率微乎其微，但艾迈叙若能参加11月大选，或有可能改变战局。

目前还不清楚艾迈叙参选对特朗普或拜登冲击较大。

据法新社说，艾迈叙可能吸引对特朗普感到挫折的共和党人或无党籍人士支持，同样地，也可能从不满拜登参选的民主党人那里吸取选票。

2016年大选绿党提名人史坦（Jill Stein）吸走民主党候选人希拉里克林顿数以千计选票，自由党候选人强生（Gary Johnson）也拿到约3%票数。

报道称，艾迈叙向来不吝批评特朗普，2010年当选联邦众议员之后，常提倡更开放的立法程序，包括听取基层党员声音、更大的政府问责和降低联邦支出等。

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