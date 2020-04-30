前助理控性侵 拜登压力忽爆表

尽管美国民主党总统参选人拜登的一位前助理指控近30年前遭他性侵，党内外压力如排山倒海而来之际，拜登没有直接回应，但仍然表示，他在反性暴力方面拥有让人骄傲的历史。拜登竞选团队否认这一指控。此一事件能否尽快平息，评论指或影响他的选情。

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据法新社今天报道说，前助理控性侵，拜登压力爆表。前助理指控近30年前曾遭他性侵，但拜登表示，他在反性暴力方面拥有让人骄傲的历史。

现年56岁的前助理李德（Tara Reade）指控，1993年她在担任拜登办公室助理期间，遭时任联邦参议员的拜登性侵，当年她29岁。

拜登竞选团队否认李德指控，但拜登自己并未直接回应，最近接受全国性与地方媒体专访时，也都未被问及此事。

报道称，这位民主党准总统提名人倒是在今晚出席线上城镇会议（Twitter Town Hall）被问到有关军方性侵案的问题时，自吹自擂起声援受害者的纪录。77岁的拜登表示：「如各位所知，我撰写并倡议反妇女暴力法案（Violence Against Women Act），翻转了这个国家性侵幸存者得到正义和支持的方法，并领导了校园反性侵运动『你我都有责任（It's On Us）』。」

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