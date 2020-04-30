美国加州政府将为居家避疫的低收入老人免费提供一日三餐

加州州长纽森（Gavin Newsom）日前宣布了一项加州政府与地方政府、联邦急难管理局（FEMA）和餐饮业者合作的项目，向加州有健康风险居家避疫且需要帮助的65岁以上长者提供一周七天、一日三餐的餐饮服务。

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纽森称这项“加州长者家庭膳食”（The Home Meals for Older Californians）计划为“全国首创”；由本地餐馆提供专供长者享用的食物，不但帮助了长者，还将支持餐饮业的振兴，本地的销售税收入也将获得提升。

这项计划将补偿餐饮业者向长者提供膳食的费用，最高补偿金额：早餐16美元，午餐17元，晚餐28元。纽森表示，这些补偿资金的主要来源是州府和联邦急难管理局，当地政府则支付较小的份额。

地方政府可以决定哪些餐馆参加“加州长者家庭膳食”计画，膳食必须符合营养指南。纽森建议，制作这些膳食的配料应尽可能在本地采购，以支持加州各地的农场。

加州65岁以上长者人数约有570万，纽森表示，并非所有超过这一年龄的长者都符合资格获得“加州长者家庭膳食”计划帮助。申请者需要满足以下条件中的一项：一，受新冠病毒威胁达到高风险；二，已经接触到病毒或受病毒直接影响、免疫系统受损；三，個人或夫妻两人年收入分別不得超過联邦贫困线7万4940元或10萬1460元。预计全州大约有100万名长者符合条件。

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