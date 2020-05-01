人权律师余文生被秘密关押两年半 其妻许艳5月1日再发求救视频

在全球的关注下，王全璋律师总算出狱回家，而曾经身为王全璋辩护律师的余文生已被秘密关押两年半不被允许探监的余文生妻子许艳5月1日在社交媒体上发出求救视频，请求各国大使能帮助她，也再次要求中共当局无罪释放余文生。

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2018年1月19日，余文生在中共十九大二中全会期间发表《修宪公民建议书》，提出删除“宪法序言”等政治改革建议。第二天即被以涉嫌“妨害公务罪”刑事拘留，后被控“煽动颠覆国家政权罪”。

2018年1月27日，余文生被当局转移到徐州市指定居所监视居住。4月19日，余文生被以所谓“煽动颠覆国家政权罪”批捕，被关押在徐州市看守所。他的家人、朋友和辩护律师，至今无人没有见到过他，使其与外界完全失联。2019年5月9日，余文生被秘密开庭审判，但一年之后，司法当局既没有判决也没有释放余文生。

许艳说，“中国政府这种处理方式，既严重违反法律规定，又极其残酷不人道。”

在5月1日最新发布的视频中，许艳说，“我想请求大使先生帮助两件事，要求中国（中共）政府，立即依法判决，不能再这样无限期拖延，第二，是请要求中国政府释放余文生律师。 ”

余文生律师是北京人，但却被关押在七八百公里以外的徐州，两年多来，他的妻子许艳为丈夫维权，无数次往返奔波告状，充满了艰辛，甚至被北京警方以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”的罪名传唤审讯三次，在连续羁押的19个小时中遭受虐待，警察对此回答说：“因为你是余文生的妻子。”

余文生律师失去自由至今900天了，并无任何一次会见律师和妻子许艳的机会。但在许艳和维权人士的努力之下，余文生律师的案件和中国人权问题得到一些国际关注。

2019年11月4日，许艳与欧盟、英国、德国、加拿大、瑞士、荷兰等多位驻华大使馆官员会面，请求西方国家能够帮助余文生获得自由。11月6日，许艳再与到访北京的法国外交部长伊夫‧勒德里昂、法国新任驻华大使罗梁、法国驻华使馆人权官员等人会面。12月27日，与美国驻华大使馆官员会面，讲述余文生的遭遇，美国大使馆官员表示将持续关注此案。

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