新加坡第二波病毒爆发 外籍劳工遭殃

新加坡卫生当局当地时间2020年5月1日12点发布消息证实932个Coronavirus确诊病例，绝大部分患者为外籍劳工，5人为新加坡公民或永久居民。

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据本台法广RFI在东南亚地区法语记者Gabrielle发自马来西亚吉隆坡的报道，新加坡长期被视为抗击Coronavirus病毒蔓延的楷模。但那是在第二波疫情抵达前。如今，在新加坡这一名列全球最富裕的国家中，被当地主流社会遗忘的外籍劳工们正遭受着病毒的打击。

Des travailleurs migrants placés en quarantaine font la queue pour prendre leur petit-déjeuner, à Singapour, le 30 avril 2020. © REUTERS/Edgar Su 路透社

客工权益组织TWC2表示，外籍劳工用双手筑起了新加坡的摩天大楼，但在这座全球第三富裕的都市里，他们在疫情期间，生活在宿舍和危险的混杂之处。想象一下，如同军营，最巨大的设施可庇护25 000名劳工，多数来自孟加拉国和印度。

睡着双层床，几平米空间中甚至拥挤着15人，人与人之间的近距离造成感染率爆表。如今，94%的病例来自这样的聚居场所，前所未有地曝光了这些被遗忘了的人们。客工权益组织人士还补充说，大多数新加坡人在日常生活中，几乎与外籍劳工不存在任何接触，这是新加坡两个平行世界中的两个社区。

如许多新加坡民众承认部分发现百万外籍劳工的生活条件，那外籍劳工们的待遇就有可能会造成政治上的得失。本届任期接近尾声的新加坡总理李显龙曾表示，政府会把外籍劳工与国人一视同仁。然而外籍劳工的工资依然远远低于新加坡人的平均工资。

统计数字显示，至2020年5月1日，新加坡有一万七千多个Coronavirus确诊病例，死亡15人。

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