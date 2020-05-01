美国情报单位首表态：新冠病毒非人造 但不排除意外泄露

据华尔街日报指出，在一份不寻常的公开声明中，美国国家情报总监办公室（Office of the Director of National Intelligence, 简称ODNI）表示认同一个广泛的科学共识，即新冠病毒既非人造也未经过基因编辑。这是华盛顿首次就病毒起源明确表态，也等同推翻了众多阴谋论中最极端的“生化武器说”。但同时,美国情报界并未排除病毒意外泄露的可能性。

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美国情报界公开证实，他们正在研判造成全球大流行的冠状病毒是否来自这场大流行发源地武汉的一所实验室。据美国国家情报总监办公室（ODNI）周四表示，美国情报部门认为新冠病毒起源于中国，但不是人为制造或经过基因改造的。ODNI负责监管美国情报行动。

路透社援引ODNI在这份声明中写道：“美国情报体系(IC)也认同广泛的科学共识，即新冠病毒不是人为制造或经过基因改造的。”

同时，统筹17家美国情报机构的ODNI也补充称：“美国情报界将继续严格检视新信息和情报，以判断疫情是源自接触受感染的动物，还是武汉一所实验室发生的意外。”

路透社提到，美国总统特朗普4月15日表示，美国政府正在调查新冠病毒是否源自武汉病毒研究所。

昨天稍晚，特朗普继续宣称，他有证据认为新冠病毒与中国武汉的实验室有关。当他在被问及是否看到证据，表明该病毒起源于实验室时，他回答“是的，我有看到过。” 后来，当被问及为什么他对该项证据如此肯定时，特朗普提拒绝透露，他说：“我不能告诉你，不允许我告诉你。”

路透社又指出，中国科学院武汉病毒研究所研究员、武汉国家生物安全实验室主任袁志明本周稍早对该社表示，有关新冠病毒源自武汉病毒研究所的说法毫无根据，并称新冠肺炎源头尚无定论。

近几周来，新冠病毒由武汉病毒研究所合成的阴谋论不断发酵。尽管目前的科学共识是新冠病毒是自然演化而来，但上述指责已引发关注。目前围绕新冠病毒起源另一大疑虑是：新冠病毒是由武汉病毒研究所的人员在研究这种新型病毒时不慎感染，或向外泄漏了病毒。

另据曾担任前总统奥巴马国家安全委员会中国主任的何瑞恩（Ryan Hass）则对BBC表示，平息这场病毒起源之争最明智的方式是，中国与美国达成共识，在全球疫情平息后，由联合国组建独立的国际调查团，研判病毒的起因与后果。

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