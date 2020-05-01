美国：北约不再发布阿富汗恐袭数据

美国国会属下机构阿富汗重建总监察长办公室（SIGAR）的一份官方报告批评，在华盛顿削弱其阿富汗军事存在之际，北约限制阿富汗境内的信息公开。

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据本台RFI法广2020年5月1日周五的法文报道，美国的这一正式报告认为，越是限制公开塔利班的信息，越是会限制对冲突演化的理解。而美国总统特朗普则不断重申，他想尽快撤出自2001年出兵以来在阿富汗战场的美国部队。通常在报告中提出严厉批评的阿富汗重建总监察长办公室（SIGAR）注意到，本季度，北约Resolute Support首次限制发布有关遭敌人主动发起袭击的数据。

这一新限制恰逢在美国于2月29日和塔利班签署协议，承诺在14个月内从阿富汗撤出所有外国部队。作为交换，塔利班只是做了些泛泛空洞的承诺，尤其是与喀布尔开展对话。在遵守了签署协议期间九天的停火之后，暴力再起，且更加激烈。

阿富汗重建总监察长办公室指出，有关塔利班及其它武装发动袭击的数据属于SIGAR能够用来公开说明阿富汗安全局势的最后指标之一。

本台RFI法文报道提到，在喀布尔政府控制力不断削弱之际，美国五角大楼早在2018年就已禁止SIGAR对外发布阿富汗反叛武装所控制地区的数量及控制区内人口比率的数据。

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