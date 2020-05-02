欧洲最先封城的意大利将于5月4日解封

因冠状病毒疫情，欧洲最先封城的意大利将于5月4日开始解除封城措施，该国冠状病毒疫情到目前累计2万8236人病死，全球仅次于美国，但每天的新增确诊数量已降回到3月初的水准。

广告 继续浏览后续

法新社报道：意大利政府预期今年经济会萎缩约8%，略低于国际货币基金（IMF）预测的9.1%。但总理孔特日前警告，如果疫情之后又复燃，经济萎缩幅度可能来到10%甚至超过，届时将得实施更进一步的封堵措施。

意大利总理孔特5月2日为国民陷入经济困境道歉，他并承诺一旦封城措施解除，就将迎来更光明的未来。意大利政府预期今年经济会萎缩约8%，略低于国际货币基金（IMF）预测的9.1%。但孔特日前警告，如果疫情之后又复燃，经济萎缩幅度可能来到10%甚至超过，届时将得实施更进一步的封堵措施。

意大利这次封城历时近两个月，经济萎缩幅度也高于欧元区平均值。现在意大利国内半数劳动人口仰赖政府援助，「意大利晚邮报」（Corriere Della Sera）5月2日刊出的民调更显示，半数受访者担心饭碗不保。

孔特坦言，政府援助受困家庭与企业的500亿欧元纾困金太晚发放。他在脸书写道：「款项有些延误，接下来也还会延误。我代表政府致歉，并向各位保证我们会继续催促发款，尽可能快速地完成发放。」

意大利是在3月9日宣布实施全国封城应对疫情，其后两次宣布延长。意大利总理孔特4月26日宣布，从5月4日起，意大利制造业、建筑业和批发业将恢复工作；从5月18日起，零售业、博物馆、画廊和图书馆将恢复运营；从6月1日起，酒吧、餐厅、理发店和美容院将重新营业。他说，所有工作场所都必须遵守严格的安全规定。

当时孔特总理还透露，出口企业最快可在5月初恢复营业，以减少供应链中断的风险，5月4日制造及建造业可复工，并重开部分公园，零售商店与博物馆在5月18日重新开放，6月1日重开咖啡屋、餐馆与理发店。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅