新冠疫情：德国外长呼吁中国加大透明度

德国外长马斯呼吁中国就新冠疫情加大透明度。与此同时，德国国内反对防疫管控的呼声不断加大。

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据德国广播电台报道，外长马斯呼吁中国为澄清冠状病毒的起源做出广泛贡献。他向《星期日世界报》表示：“全世界都对澄清病毒的确切来源感兴趣。但不是政治而是科学必须提供有根有据的答案。中国在此可以证明自己在应对这一病毒方面实际上想多透明。”

马斯提出批评的背景是，一份澳大利亚报纸报道说，由美国，英国，澳大利亚，加拿大和新西兰情报机构组成的「五眼」联盟（Five Eyes）报告披露说，北京当局初期蓄意隐瞒疫情，销毁疫情爆发的证据，导致全球数以十万计人死亡。报告提到了在中国武汉一个实验室进行的危险实验。武汉市于12月首次出现了新冠病毒。

与此同时，德国国内反对防疫管控措施的呼声越来越大。周六，斯图加特、柏林、慕尼黑等多个城市都出现了反对管控措施的示威游行。其中，斯图加特的游行阵容较大。

据《焦点》周刊报道，新冠病毒使德国公共生活数周来陷入瘫痪。近来，斯图加特过几天就会出现反对国家管控措施的游行，而且这一游行活动获得越来越多的支持者。周六，斯图加特有数千人上街游行，反对政府的管控措施。组织者是IT企业家Michael Ballweg发起的“横向思考”组织。组织方表示，周六的游行约有5000人参加。斯图加特警方没有公布相关数据。一周前，该组织举办的示威游行尚只有数百人参加。有的横幅上警告“自由病毒”。有的横幅上写着“反对强迫免疫和监控应用。”

德国经济界要求重新恢复公共和经济生活的呼声也在不断增高。德国中型经济联合会要求在五月份就取消管控限制。该联合会向默克尔致公开信说：“请您在为时太晚之前解封！”

总理府部长布劳恩呼吁人们对逐步解封要有耐心。他向《星期日世界报》表示：“恢复社会日常生活时，不可能在所有社会领域都实行绝对的平等，因为我们的做法是逐步前行。”

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