英国大臣：英国目前重点是抗疫然后再调查

英国住房、社区及地方政府事务大臣詹里克（Robert Jenrick）星期六（5月2日）在伦敦唐宁街介绍英国疫情时说：英国目前的重点是抗疫，以后再调查病毒的起源以及相关的赔偿问题。

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路透社报道，英国是否可能对中国进行调查并寻求中国赔偿？就该问题，詹里克说，“我们会在某个时间希望仔细分析病毒的来源，并考虑其他国家采取的行动，但不是现在”。

詹里克并透露，英国新冠病毒的死亡人数5月1日增加了621人，死亡总数因此上升到2万8131人。英国政府的科学人员说，尽管英国新冠病毒患者的每日死亡人数已经出现下降的趋势，但他们预计死亡人数会维持一段时间。

英国的疫情导致反对党对首相约翰逊早期的抗议努力提出了批评。英国政府自3月２３日实施居家令的严格防疫措施，预料本周将公布松绑全国封锁令的计画。目前迹象显示，当局会采取分阶段解封，以保持低感染率。

英国交通大臣夏普斯（Grant Shapps）被问及政府解封计画时说：「肯定不会是恢复正常。」内阁将于7日检讨封锁令。英国小学可能在6月初重新开学；搭乘大众交通工具通勤者可能得接受体温检测。其他建议措施还包括搭机赴英者得接受隔离检疫一段时间。

英国3月23日下令所有非必要商家和服务业关门，并要求人民除非是出门买必需品和药物，都应待在家里，但一天可以出门运动一次。当局于4月16日延长实施这些措施。但这些限制作法已重创经济，英国央行英格兰银行（Bank of England）更警告，经济可能面临数世纪以来最严重的衰退。

尽管如此，认为现在是时候考虑重新开放学校、餐厅、酒馆、体育场的受访者，比例不到1/5。最新数据显示，英国境内染疫不治人数累计来到2万8131人，仅次于欧洲疫情最严重的意大利，但住院率和感染率低。

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