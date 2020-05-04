特朗普：中国犯下了一个可怕的错误并试图掩盖疫情暴发

美国总统特朗普5月3日在受访时，当提及新冠肺炎疫情大流行的问题上表示，相信中国“犯了一个可怕的错误”并试图对此加以掩盖。另在谈及美中此前达成的“第一阶段”经贸协议时，他还警告指，如若中方未能履行承诺，再购买总值2000亿美元的美国商品与服务，美方将终止该协议。

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特朗普在当地时间周日于华盛顿林肯纪念堂参加了，通过福克斯新闻频道举办的远程公民大会（Town Hall）节目。此次，他在美国面对新冠疫情的特殊背景下举行的公民大会题为，“美国在一起：与特朗普总统的重返工作公民大会”。特朗普并在节目中面对两名福克斯新闻频道的著名主持人，在现场回答由主持人和民众提出的有关新冠疫情的问题。他并在面向美国国民的问答中多次提到中国话题。特朗普提出，肆虐美国的疫情来自中国，而疫情本来可以在中国当地就被阻止。

特朗普谈到，“我们的国家发生了一件可怕的事情。它来自中国。它本来可以被阻止的，本来可以被阻止在当地的。他们没有选择这么做，或者发生了某件事，不是无能，就是他们出于某种原因而没有这样做。而我们必须要找出究竟是什么原因。” 当被问到是否认为有足够的证据证明，中国在新冠疫情的问题上误导了国际社会时，特朗普则回答称，不认为这有任何疑问，并且重申他对北京方面试图将问题归咎于美军士兵感到“非常愤怒”。

特朗普续称，认为在疫情暴发的问题上，中国“犯了一个可怕的错误”，然后试图掩盖实情，而且迟迟不让美国专家和世界卫生组织专家入境。他说，“我的看法是他们犯了个错误。他们试图掩盖（这个错误），试图扑灭，好比是着了火。”他补充说，“就好像是要把火扑灭。他们没能把火扑灭。” 特朗普还提及，针对新冠病毒是否是从武汉一所实验室泄漏的问题，美国政府将完成一份“结论性很强的”报告。

美国国家情报总监办公室曾于4月30日发布声明表示，情报界支持科学界关于新冠病毒起源的共识，即病毒并非人造或基因改造而成。但同时，美国情报界并未排除病毒意外泄露的可能性。美国国土安全部另在5月1日发布的一份情报文件中，指控中国曾“刻意隐瞒新冠病毒的严重性，同时囤积医疗物资，包括减少出口和增加海外采购”。中国官方则否认病毒从武汉一家研究所泄漏的指控。中方并拒绝承认病毒源头在中国。按照中国官员的说法，武汉只是最早发现疫情的地方。

特朗普4月30日在白宫对记者们称，看到了新冠病毒与武汉病毒研究所有关的证据，但他拒绝披露细节。他在此次接受最新采访时，也并未提供进一步的相关证据。在当天的公民大会节目中，特朗普也没有直接作出对中国国家主席习近平看法的评论。但他提到之前曾与习近平签署了贸易协议。特朗普称，“我不想说任何话。我和他有过很好的关系。他是一位强人，一位强悍的人和他的关系很好”。他紧接着说，“但这根本就不该发生。病毒本不应传遍世界。”

特朗普在节目中还被问到美国何时能够结束在药品供应链上对中国的依赖。对此，他回答称，这是多年来遗留的问题，不想让美国的公司在中国制药。他还说，让制药产业回归美国需要时间，认为可在两年内做到。另当谈到是否在考虑对中国商品加征新关税的问题时，特朗普表示，这是“最终的惩罚措施”。他并再次强调了加征关税的重要性。特朗普称，“习近平是基于华盛顿征收的关税才同意达成（美中第一阶段经贸）协议”，并指关税“至少是我们所设计的绝佳谈判工具，也从未使用”。

另对美国国内的疫情防控问题，特朗普称，目前认为可能会有多达10万美国人死于新冠病毒，但他也谈到相信在年底前能研发出疫苗。“我们正在大力推进此事（疫苗研发），”他说，他们正在建立供应链，并列举了美国制药厂商强生公司的名字称，“很多公司都很接近（研发出疫苗）。”面对多方批评声音，特朗普自我辩解称，“我受到的媒体的敌意，是任何一位总统都从未见过的” 。他进一步扬言，“最接近的就是在那儿的那个绅士（指林肯）。他们总是说，没有人比林肯受到的待遇更恶劣。（但）我相信我受到了更恶劣的对待。 ”

特朗普续称，“老实说，他们向我提出的问题很丢人。可耻！”他继续说，“他们的表达方式和语言——我觉得，如果我对他们太友好，我就会被踢出（历史）舞台。我的意思是，他们向你（我）提出了最可怕、最过分的、最有偏见的问题。”当天这场福克斯新闻频道独家直播的电视公民大会进行了大约两小时，特朗普在节目中还谈到，认为暂停美国许多经济活动的措施挽救了成百上千万民众的生命，但美国现在需要安全且尽可能快地恢复经济活动。美国是目前全球受疫情影响最严重的国家，累计确诊病例1188421例，累计死亡病例68602例。

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