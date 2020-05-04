美中新冠疫情舆论战：蓬佩奥、班农成中方官媒首要抨击目标

近日，美中两国围绕新冠疫情暴发及相关责任问题的舆论和外交摩擦仍在继续。自美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）5月3日在受访时表示，有“大量证据”表明，冠状病毒大流行起源于中国武汉的一个实验室后，中国央视《新闻联播》4日晚在近日来第5次对蓬佩奥加以公开痛斥，称其“厚颜无耻，喷毒造谣”。新华社、《人民日报》还在当天相继发表文章，对他们二人加以抨击。

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“有大量证据表明这源自武汉一个实验室，”蓬佩奥在美国广播公司(ABC) 新闻节目“本周”上表示，他指的是新冠病毒。目前新冠肺炎疫情已经在全球导致超过24万人死亡，其中美国死亡逾6.8万人。这位美国最高外交官说，人们“高度相信”病毒来自武汉实验室，该实验室正在研究蝙蝠体内是否存在这种病毒。但他在采访中的这一说法与美国情报机构上周四发布的一份声明矛盾。美国国家情报总监办公室4月30日发布的声明提出，情报界支持科学界关于新冠病毒起源的共识，即病毒并非人造或基因改造而成。但同时，美国情报界并未排除病毒意外泄露的可能性。

蓬佩奥在节目中提出，他没有理由怀疑美国情报界的共识，即这种病毒“不是人造的或是改变基因的。”但他指责中国政府拖延向世界通报新冠病毒的威胁。他续称，如果中国不“企图隐瞒和混淆”，世界范围内的病例数量将不会如此广泛。中国利用世界卫生组织作为一个工具来做同样的事情。蓬佩奥指，“我们可以证实，中国共产党尽了一切努力，以确保全世界没有及时了解正在发生的事情。有很多证据可以证明这一点。”他还说，美国和国际科学家不被允许到访武汉实验室，中国也没有提供原始病毒的样本。

蓬佩奥称，“我们看到了他们把记者赶出去的事实。我们看到了这样一个事实：那些试图报道此事的人，中国国内的医学专业人士，都被压制住了”。他评价称，“这是一个典型的共产党人的造谣活动，造成了巨大的风险”。“现在你可以看到全世界几十万人和美国几万人”感染了病毒。对于蓬佩奥的这一受访内容，中国官媒在周一加以了强烈回应。不仅《环球时报》发表了题为“蓬佩奥撒谎更加‘奋不顾身’了”的社论，要求蓬佩奥将他提出相关指控的证据拿出来展示给全世界，“尤其是展示给他重点希望愚弄的美国人民”，《新闻联播》、新华社和《人民日报》也在当天相继进行了舆论反击。

《新闻联播》在节目中播发了题为《病急乱投医! 邪恶蓬佩奥在科学面前大肆喷毒造谣》的“国际锐评”。文稿提到，“面对全球科学界此起彼伏的新冠病毒源于自然界等一致结论，美国政客或许是找不到抹黑中国的‘新料’了，手忙脚乱地重复谎言，再次散布‘实验室病毒泄漏’‘病毒人为制造’等谣言。”节目中，主持人读到，“美国政客这一幕幕政治碰瓷闹剧的背后，有着险恶图谋。多行不义必自毙。无论是决策失误导致本国防疫大溃败，还是制造‘政治病毒’破坏全球合作，美国政客的所作所为正在历史上书写丑陋的一笔。如果任由蓬佩奥这种邪恶政客继续招摇撞骗，美利坚的‘再次伟大’恐怕只能是个笑话！”

该文稿还直接抨击蓬佩奥称，“蓬佩奥的工作动力从来只是自己，没有国家利益。遗憾的是，真正的政治家正在凋零，像蓬佩奥一样的投机政客却在泛滥。揭开他们的虚伪假面，也就看清了为何全球头号强国最终在疫情面前沦陷至此。”此外，新华社也在当发表了题为“蓬佩奥的嘴，骗人的鬼”的评论文章。文章写到，“政治的偏执让蓬佩奥丧失了基本的理性。他的谬论、谎言日益失去市场。作为美国外交掌门人，蓬佩奥及与其‘志同道合’的美国政客们的言行，也让美国国家信誉严重受损。人们不禁要问，自诩为道德卫士的美国，其外交难道已成了‘谎言外交’和‘抹黑外交’？”

同样遭到中国官媒口诛笔伐的还包括白宫前首席战略师斯蒂芬·班农（Steve Bannon）。新华社在另一篇题为“看清美国‘疫闹’的真面目”的文章中抨击班农称，“（班农）近日也不甘寂寞，上蹿下跳，四处兜售‘中国实验室制造病毒’‘中国责任论’‘中国赔偿论’之类的陈词滥调，大有把‘疫闹’进行到底的架势。”文章称，“班农之流的谬论罔顾事实、颠倒黑白、逻辑不通，不符合科学常识与国际法原则，连许多国际知名媒体和美国有识之士都看不下去了。”

《人民日报》亦在当天发表了题为“蓬佩奥和班农，真是一对撒谎成性的活宝”的社评。文章写到，“人格破产的政客，说什么都没有公信力；烂招迭出的政客，最终一定自食其果。蓬佩奥、班农之流，在撒谎路上跑得越欢，留给这个世界的笑料就会越多。”

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