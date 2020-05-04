美国防部长埃斯珀：中俄利用新冠疫情危机扩大在欧利益

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）在意大利《新闻报》（La Stampa）5月4日刊登的报道中表示，俄罗斯和中国正在利用新冠肺炎疫情危机扩大他们在欧洲的利益。

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当在采访中被问到中国和俄罗斯是否以通过向意大利提供援助，来获得在当地影响力的问题时，埃斯珀回答称，“（美国）认识到一些国家会利用病毒大流行作为向关键性产业和基础建设投资的方式，这则将在长远上影响安全问题”。

埃斯伯称，“潜在的对手几乎可以肯定会设法利用他们的利益并将其扩展，及在北约和欧洲内部创造分歧”。他续称，“华为和5G是中国所从事的恶性活动的重要案例”。自欧洲多国暴发新冠肺炎疫情以来，俄罗斯和中国纷纷对包括意大利在内的欧洲国家提供了医疗物资援助，并应这些国家需求向他们出售紧缺的如口罩等相关物资。

尽管遭到华为和中国官方的否认和批评，美国在近期一直劝阻其欧洲盟友禁止华为参与他们的5G网络升级建设。华盛顿方面声称，华为和中兴生产的通讯设备可被中国当局用于从事间谍活动，但这一说法遭到了两家公司和北京方面的坚决否认。

采访中，埃斯伯还提出，“对中国供应商的依赖可导致关键性系统对（遭到供货）中断、故意操控和谍报活动的脆弱”。他称，“这将使我们之间的沟通和情报共享能力身受风险”。疫情下，俄罗斯向意大利提供的包括军医在内的援助，与欧盟初期针对疫情反应迟缓相比得到了不少关注，而欧盟及北约官员则将其视为地缘政治举动。

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