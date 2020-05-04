美太平洋空军举行19国空军防疫视讯会议 台湾在列

美国太平洋空军官网(PACAF)5月2日发布新闻稿指出，司令布朗(Gen. CQ Brown, Jr.)在夏威夷当地时间4月29日主持视讯会议，与包括台湾在内的19国空军高层代表讨论新冠疫情防控，以及今后的合作方向。

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布朗在会中表示，“如同几个月前我们面对面举行的研讨会，这次视讯会议也是本于合作因应全球挑战的共同信念。从合作到战斗，现在又经历2019冠状病毒病（COVID-19）疫情，我们依然紧密团结。”据悉，布朗所指的前次各方面对面会议是指去年12月2日至6日举行的太平洋各国空军司令研讨会（Pacific Air Chief Symposium）。

据这一最新新闻稿显示，布朗称，“世界将有所变化，我们之间如何操作、训练与联系也将有所改变，但透过像这样的视讯交流机会串连彼此，将是确保印太地区和平安全的关键。”此外，韩国媒体拍摄到台湾的青天白日旗与其他与会国家国旗并列在视讯会议屏幕上的画面。

美国太平洋空军介绍称，本次视讯会议，凸显空中力量在政府整体防疫里的灵活度与重要性，在绝佳时机点展现盟国与伙伴间的分享与团结。据了解，参与了这一视讯会议的各空军代表包括澳大利亚、孟加拉、文莱、加拿大、智利、法国、印尼、马来西亚、蒙古、尼泊尔、新西兰、菲律宾、韩国、新加坡、斯里兰卡、台湾、泰国、美国，以及日本航空自卫队。新闻稿称，由于时间安排冲突，布朗另与印度空军参谋长在此次会议的一天前进行了通话。

另据中央社报道，台军方人士在受访时表示，“中华民国国旗出现在美国相关军事合作交流场合已非第一次，而是好几次。台美军事交流、军售、训练、演训观摩、观察员指导，包括这次空军视讯会议等，都一直在进行。”报道指，台空军去年也曾赴美国参与“F-16型机系统安全会议”、“C-130型机暨营运商暨P-3C型机使用国国际会议”、“爱国者防空飞弹军官交流”、“UH-60M型机专管会”、“印太飞安交流”、“美空军战术飞弹及导引武器技术协调会”等多场与美军交流的会议。

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