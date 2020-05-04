英国国防大臣：中国应回答新冠疫情暴发相关问题

英国国防大臣本•华莱士(Ben Wallace)5月4日表示，在有关2019年冠状病毒病 (COVID-19)疫情暴发的信息分享方面，中国有很多问题需要回答。另就疫情爆发中，中国扮演的角色等事后反省问题，他提出，应该等待各国疫情受控，经济稳定后再谈。

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当他在接受伦敦广播公司（LBC）采访时被问到，中国是否应就中方是多快让世界知道疫情危机的严重性作出答复时，华莱士回答说：“我认为应该。”他续称，“中国有必要以开放、透明的态度说出，他们在应对（新冠肺炎疫情问题上的）过失以及成功之处” 。

华莱士指出，“在我们全都将疫情控制住、全都脱离危险，并且经济也回归正常之后，才是我们进行事后检讨的时候。”早前曾被确诊患有新冠肺炎的华莱士，此次在受访时形容自己患病时体力耗尽，并有多日失去味觉与嗅觉。

另就记者提及媒体报导，根据美国为首的“五眼联盟”情报集团外流的一份档案显示，中国对有关新冠病毒疫情“说谎”一事，华莱士则拒绝对此加以评论。他说，“每天我都会从我们分布在全球的情报机关中获得简报，我不对单一的简报，或我究竟看到了什么，没看到什么加以评论。如果这么做将是错误的”。采访中，华莱士还强调称，有信心首相约翰逊能够带领英国走出疫情阴霾。

澳大利亚《每日电讯报》周末版近日报道称，一份所谓"五眼联盟"情报机构内部档案文件对中国处理新冠疫情的作法提出了强烈批评。该报道指，相关文件中总结了由美、英、澳、加、新五国组成的西方国家情报联盟，针对中国的种种指控和怀疑。其中也包括对于中国政府被指掩盖疫情相关记录，并提及首先爆发疫情的武汉市病毒研究所从事过高风险研究工作等。路透社则表示并未获得澳媒报道的相关文件。

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