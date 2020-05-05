美副国安顾问发表中文演讲：谈李文亮和五四精神真正继承人

美国副国家安全顾问博明(Matthew Pottinger)5月4日在线上参加活动时，发表了题为“一个美国视角下的中国‘五四’精神”的演讲。

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在这长达20分钟的讲演中，博明全程用中文演讲并在当天“五四”运动101周年之际表示，武汉新冠疫情的“吹哨人”之一李文亮医生以及其他具有公民意识的中国人，才是真正继承了“五四”精神。博明参加的这一活动是由弗吉尼亚大学米勒中心举办的有关中美关系的在线研讨会。活动举办正值1919年中国“五四运动”101周年。他的演讲以“五四”精神为主题展开，从追溯“五四运动”的起源开始，并谈到现代中国人的公民意识。

在这一事前录好的演讲视频中，博明在谈到“五四运动”意义时说，“正如 John Pomfret（美国作家和记者潘文）所描述 的美中关系历史中提到，‘五四’运动在于‘彻底改变了中国的政治，社会和文化’。‘赛先生’和‘德先生’是那次中国现代化运动的口号。 有人称运动为‘中国的启蒙运动’。”

博明提出，在他看来北大前校长胡适，及曾担任联合国大会《世界人权宣言》主要起草人之一的张彭春等，都是张扬了“五四”精神的中国人。他指出，“胡适贡献给中国人最伟大的礼物是语言。之前，中国的书面语言‘文言文’几个世纪以来基本上没有变化。许多研究证明，文言文与白话的距离，不亚于拉丁文同现代意大利语。书面语言的艰深，在统治者和被统治者之间设置了鸿沟——这是问题的关键。文言文，还有识字本身，主要由少数政治精英和读书人掌握，他们最大的愿望是‘中举’，读书不是为了普罗大众。”他还谈到，胡适在当时的这一革命性倡议遭到不少保守派精英学者的嘲讽。

博明认为，“这种精英沙文主义一直阻碍了‘五四’所拥护的民主理想。 胡适运用他所推广的白话，巧妙地反驳了反对全民社会契约的论点。 胡适说：‘民主的唯一途径就是民主’政府是一门手艺，需要实践。胡适根本不在乎精英主义。”而当谈到张彭春时，博明评价称，通过观看前者的生平事迹，驳斥了“五四”不够“中国化”的观点。他提到，张彭春在留美后曾第一个把 “花木兰”改变成为舞台剧，还把西方话剧介绍到兄长资助的南开大学；再把名旦梅兰芳邀请到美国演出西化的京剧。他续称，“中国的传统道德修养和严格的教育理念中，张彭春看到了可以与西方思想相结合而形成新事物的优势。”

博明认为，“这最终彰显了张彭春的最高成就：对《世界人权宣言》的决定性贡献。” 他并引述潘文的话说“‘把西方的个人主义和中国的集体主义结合起来’，张彭春促成了一份所有国家适用的普世宣言。张彭春认为，《人权宣言》不仅仅是关于个人权利，也同个人对社会的义务有关。”在对张彭春的生平进一步加以描述后，博明举例称，“张彭春和胡适都知道‘中国人不适和民主’不过是一派胡言，是 最不爱国的论调。今天的台湾就是鲜活的证据。”

随后，博明追问道，“如今中国‘五四’精神在哪里呢？”对此，他回答称，“在我看来，现在‘五四’的继承人，就是有公民意识的中国公民，其表现在于他们做出的大大小小的勇敢行为”。他说，“李文亮医生就是这样的人。 李医生并不是寻求拯救中国的公共知识分子，是个眼科医生，年轻的父亲。他先是做出了小小的勇敢行动，然后才是更大的英勇举措。”

博明在回顾李文亮医生在新冠疫情期间的遭遇后，并引述了后者本人的话指，“我认为，健康的社会，应该有多个声音，我不赞成公权力的过度干预。”此外，他在演讲中还谈到了诸如陈秋实、方斌和李泽华等试图揭露武汉疫情的公民记者，及同样曾遭到其所供职武汉院方警告的，有着“发哨子的人”之称的李文亮的同事艾芬医生。他并说，“当政府压制有点勇气的普通行为时，往往招致更大胆的英勇行为。”

博明称，过去的几个月中，许许多多的中国人表现出了道德和行动上的勇气。这些人都在追求一个世纪前“五四运动”的领军人物胡适、张彭春以及后几代人的共同理想。他列出了一部分人的名单，包括许章润、任志强、许志永、伊利哈木、方方以及数百万为了追求法治而和平示威的香港市民。

博明说，“今天，五四运动进入它第二个世纪。它的最终遗产将是什么？这个问题，只有中国人民 才能回答。 五四运动属于他们。”他续称，“但现在‘五四’的核心思想每次都会‘被官方的审查抹掉’。今天主张‘五四’精神的中国人，却被政府指责为‘不爱国’、‘亲美’和‘有颠覆性’。”演讲最后，他强调称，“从美国的角度来看：胡适以解决问题而不在乎抽象政治理论著称。 但是，让我打破他‘少谈主义’的规则，试问今天的中国是否能从少一些民族主义和多一些平民主义中受益。”

回顾在他眼中美国以平民主义为依照的建国历史后，博明质问道，“类似的想法不也在‘五四’精神中存在吗？胡适的白话文难道不是针对自觉了不起的贵族吗？难道不是对传统权力结构的宣战吗？不是要在中国建立‘民为重’的政府，而不是 ‘打江山坐江山’吗？世界将等待中国人民最终提供的答案。”

演讲过后，当谈到美中两国之间的实际问题时，博明指出，美国不考虑因新冠疫情对中国采取“惩罚性措施”。他说，“特朗普总统正在做的是继续执行他已经在执行的政策，即与中国建立对等和公正的关系。 不再是因为希望中国自动实现自由化，而允许他们利用我们的关系。”

现年46岁的博明大学时期在马萨诸塞州大学学习中文与中国研究，1998年至2005年担任路透社与《华尔街日报》驻华记者。他之后参军，成为美国海军陆战队的情报人员。2010年退役后，博明曾涉足商界，在纽约一家对冲基金工作，还创办过一家调查中国企业的商业调查公司。他后在2017年加入美国国安会主管亚洲政策，是如今白宫高层官员中的“中国通”之一。

据了解，曾参与报道2003年非典疫情的博明，随后在2005年给《华尔街日报》的一篇观点文章中披露称，他在中国工作时屡遭骚扰，包括采访信源时被政府人员录像、被警察追赶时被迫把采访笔记丢到马桶里冲走、在北京的一家星巴克咖啡店被“政府打手”殴打等。

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