美媒：美国在世卫组织内部传阅草案 支持台湾成为观察员

世界卫生大会（WHA）将于5月18日召开，美国福克斯新闻频道5月4日报导指，通过消息人士得知，美国政府正在世卫组织内部传阅一份，意在邀请台湾以观察员身份参加世卫组织会议的草案。该提草案被指是美方对世卫组织在应对新冠肺炎疫情中过于“以中国为中心”的惩罚。

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福克斯新闻频道的报道引述华盛顿消息人士的话称，特朗普政府正在世卫组织内部传阅一份让台湾重回世界卫生大会的草案，以惩罚该组织被指过于“以中国为中心”的指控。美国总统特朗普曾在3日接受采访时表示，将在近期内决定美国是否会继续对该组织提供资助。

此外，美国多个官方外交机构近日先后高调地在推特发文，表达对台湾要求参与世卫组织会议的同情和支持，并推动“推文挺台湾”（＃TweetforTaiwan）等网上呼吁运动，包括美国驻联合国代表团及美国国务院国际组织事务局，力挺台湾参加以观察员身份参加世界卫生大会。此举也已遭到了北京方面地强烈不满。中国官方曾多次表示，坚决反对美国违反“一中原则”，高调为台湾“站台”。

据悉，在特朗普对是否继续向世卫组织提供经费资助加以衡量之际，美国政府高层还在考虑越过世卫组织，重新建立一个全球性卫生组织的可能性。报导指，针对美国提议邀请台湾以观察员身份参加世卫大会的提议，美方现已获得了来自澳大利亚的支持，并在对英国和法国等欧洲盟友进行游说。另据消息显示，世卫组织首席法律顾问 所罗门（Steven Solomon ）近日在瑞士日内瓦的记者会上表示，确认已有两个成员国要求就台湾能否参加世卫大会作出讨论，他并未明言是哪两个国家。

所罗门强调，这将最终取决于该组织的194 个会员国，而非应由世卫当局决定，他又重申世卫的“一中”立场。另就特朗普在4月30日提出，根据已看到的资料让他相信，新冠病毒与中国武汉病毒研究所有关的发言，世界卫生组织紧急项目主任瑞安在4日的记者会上回应称，“我们还没有收到来自美国政府的任何有关所谓来源的数据或具体证据。在我们看来，这还只是猜测。”

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