华春莹谈美副国安顾问演说：他不懂五四精神对中国抱有强烈偏见

中国外交部发言人华春莹5月6日在例行记者会上回答有关，美国副国家安全顾问博明(Matthew Pottinger)日前发表的“五四”运动中文主题演讲时表示，波廷杰先生自以为很了解中国，但从这篇演讲来看，他并不真正了解中国，也不懂什么是五四精神，因为他对中国抱有强烈偏见。

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博明4日在参加弗吉尼亚大学米勒中心线上论坛活动时，发表了题为“一个美国视角下的中国‘五四’精神”的演讲。演讲中，他全程用中文在当天“五四”运动101周年之际提出，武汉新冠疫情的“吹哨人”之一李文亮医生以及其他具有公民意识的中国人，才是真正继承了“五四”精神。博明说，“今天，五四运动进入它第二个世纪。它的最终遗产将是什么？这个问题，只有中国人民才能回答。五四运动属于他们。”博明续称，“但现在‘五四’的核心思想每次都会‘被官方的审查抹掉’。今天主张‘五四’精神的中国人，却被政府指责为‘不爱国’、‘亲美’和‘有颠覆性’。”演讲最后，他指出，“从美国的角度来看：胡适以解决问题而不在乎抽象政治理论著称。 但是，让我打破他‘少谈主义’的规则，试问今天的中国是否能从少一些民族主义和多一些平民主义中受益。”

回顾在他眼中美国以平民主义为依照的建国历史后，博明质问道，“类似的想法不也在‘五四’精神中存在吗？胡适的白话文难道不是针对自觉了不起的贵族吗？难道不是对传统权力结构的宣战吗？不是要在中国建立‘民为重’的政府，而不是 ‘打江山坐江山’吗？世界将等待中国人民最终提供的答案。”对此，华春莹在记者会上回答表示，“波廷杰先生自以为很了解中国，但从这篇演讲来看，他并不真正了解中国，也不懂什么是五四精神，因为他对中国抱有强烈偏见。”她说，“波廷杰先生错了，五四运动的性质不是他所谓的‘平民主义’运动。五四运动爆发于中华民族危难之际，是一场彻底的反帝反封建的伟大爱国革命运动。五四精神的核心是爱国主义。爱国主义流淌在中华民族血脉之中。”

华春莹称，“当代五四精神真正的继承人是具有爱国主义精神的中国公民。新的历史时期，继承和发扬五四精神就是为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴而奋斗，这才是当代中国人真正的公民意识。面对新冠肺炎疫情，中国人民同舟共济，众志成城，不畏艰险，自强不息，取得了疫情防控阻击战重大战略成果，这才是五四精神在当今最生动的体现。”她还提到，“五四运动的导火索是一战后巴黎和会上，外国列强之间拿他们在中国领土上的特权私相授受，中国人民绝不接受丧权辱国。101年后的今天，如果华盛顿还有人想在疫情问题上对中国甩锅、推责，霸凌中国，14亿中国人民绝不答应。”她表示，“我们奉劝美国官员还是好好了解中国的历史，还是多管管美国自己的事情。”

博明则在他长达20分钟的演讲中提到，“‘五四运动’生后三年以后，在美国的帮助和调停下，1922 年在华盛顿海军会议达成协议，中国收回了山东。然而，一百零一年前的今天，学生们发起的运动，意义远远超越了对不平等条约的民族主义的愤慨。它激励了对中国人民对现代化的探索。”他说，“正如 John Pomfret（美国作家和记者潘文）所描述的美中关系历史中提到，‘五四’运动在于‘彻底改变了中国的政治，社会和文化’”。 他续称，“‘赛先生’和‘德先生’是那次中国现代化运动的口号。 有人称运动为‘中国的启蒙运 动’。”

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