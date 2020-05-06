崔天凯刊文《华盛顿邮报》批评“逢中必反”：指责游戏该结束了

中国驻美大使崔天凯在5月6日出版的《华盛顿邮报》观点专栏中撰文表示，指责游戏该结束了。中美之间亟待修复互信，把力用到合作抗疫上来。

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崔天凯在文章中对其口中“逢中必反”派认为“中国必须是错的，不论事实如何”的思维提出批评。他指出，这种思维还严重离间国际社会团结、损害抗疫努力。崔天凯称，“他们抨击中国断然封城封省是中世纪的做法，‘专制’中国又在侵犯人权。他们把中方始终公开、透明、负责任地向国内外通报疫情，说成是在传播虚假信息和宣传活动。他们还动辄挞伐中国的政治体制，总想把火引向中国共产党。”他续称，“当中国抗疫努力取得积极成效、中国境外确诊病例数和死亡数却无情上升时，他们随即改口，无视中方为应对这一种全新的病毒所做的积极努力，指责中国没有及时提出预警，隐瞒实际感染数量，一些人还叫嚣着要向中国追责、索赔。”

崔天凯指他所谓的“逢中必反”派，“还指责中国出口有质量问题的防护物资。看到中方为确保物资质量和出口有序进行出台了相关措施，就转口批评中国囤积医疗物资并阻滞出口。阴谋论是其中必不可少的调料，因为中方一定是要利用这些攫取地缘政治利益。”他并提到，“因为世界卫生组织自始至终高度赞赏中国抗疫举措和成效，他们就诬蔑中国对其出资了或者施压了，断定世卫组织连带犯有偏袒和管控不力之错。”事实上，包括美国总统特朗普在内的高层官员都曾在近期表达过对世卫组织不满，及对中方在管理疫情中是否存在隐瞒信息的质疑，但崔天凯并未就谁是“逢中必反”派具体点名。他则强调，“但是中国有没有错，只需让事实说话。”

崔天凯在文章中写道，面对这种全新病毒的侵袭，中方已尽力做到公开、透明、负责任通报。2019年12月27日，湖北省一位医生第一时间上报了3个可疑病例，此后的4天里，湖北方面和中央层面先后开展了实地调查。2020年1月3日，仅仅一周之内，中方开始正式向世卫组织以及包括美国在内的世界各国及时主动通报信息。1月12日，中国又及时向世界公布了新冠病毒全基因组序列。他还重申，中方早就跟美方分享了信息，也一直在支持美方抗疫努力。文章称，“1月4日以来，两国疾控中心及主管部门一直就疫情保持着沟通。更值得一提的是，习近平主席在过去两个月与特朗普总统的两度通话中，亲自详细介绍了中方为打好疫情防控阻击战采取的举措。截至4月29日，我们向美方提供了44.46亿只口罩，按人均分配，每个美国人差不多可以拥有14只来自中国的口罩。”

值得一提的是，崔天凯5日在所接受中国官媒央视专访时，当被主持人白岩松问道，许多专家都强调病毒不是来自实验室而是来自大自然，但是美国为什么有一些位置还不低的政界人士非说他还有证据，说病毒是武汉实验室里出来的？对此，崔天凯回答称，“《柳叶刀》主编理查德•霍顿也说得很清楚，我们应该相信事实，相信科学。世界上总有一些人所坐的位置比较高，但并不意味着他的智商情商也很高，这并不一定成正比”。他续称，“关于武汉病毒研究所，这是一个科研单位，它是一个跟国际上很多同行有很多学术交流、很多合作的单位，而且它有中文和英文的网页，信息都是公开的，这都是事实。而且这次疫情武汉研究所没有一个人受到感染，这是个好事情，为什么总有人不愿意相信事实，不愿意相信科学，总要疑神疑鬼呢？”

崔天凯还说，“如果认为一定要去调查武汉的研究所，那么现在事实已经证明，世界其他地方也有一些更早的病例，而且世界其他地方还有一些实验室，并不像武汉研究所这么公开，搞国际合作，还有一些实验室有很大的神秘感，是不是应该一块调查，查个水落石出？ ”回到文章中，他重申，从目前掌握的情况看，已知的第一个新冠肺炎病例发生在武汉，这只能说明武汉是病毒最早的受害者。他强调，“要求受害者赔偿荒唐至极，也挑战了人道精神。”

崔天凯扬言，“逢中必反”的背后是肮脏的政治，反映了一小撮人通过转移民众注意力来追逐自身狭隘政治利益的企图。他称，在他们的操作中，中国必须是错的。最需要曝光、最需要透明的恰恰是“逢中必反”背后的政治图谋。文章最后，他写道，“怪罪中国不能结束这场疫情。相反，‘逢中必反’将把中美推向脱钩，贻误合作抗疫的努力，以及后续恢复经济增长、应对其他全球性挑战的合作，也将黯淡我们缔造美好未来的前景。这么做，美国从中得不到任何好处。”

崔天凯续称，“是时候结束指责游戏了。中美之间亟待修复互信，把力用到合作抗疫上来。林肯总统曾经在他的就职演说中呼唤‘善良的天使’。希望先贤的良知能引导更多的人站到历史正确的一边，站到休戚与共、同舟共济的人类命运共同体理念一边。”

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