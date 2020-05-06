美候任国家情报总监人选：将集中精力查明新冠病毒来源

自华盛顿方面消息，由美国总统特朗普提名的新任美国国家情报总监（DNI）人选，约翰.拉特克里夫（John Ratcliffe）5 月5日在出席国会参议院确认听证会时，当被问及有关新冠肺炎疫情问题时表示，如果他获得确认，美国情报界将集中精力得出有关新冠病毒起源的答案。

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这名来自得克萨斯的共和党籍联邦众议员在当天的听证会上就新冠病毒起源、中国崛起威胁、俄罗斯干预美国选举以及美国国家情报机构独立性等一系列棘手问题，接受了参议院情报委员会两党议员地尖锐质询。拉特克里夫在问答过程中多次提到，“美国眼下面临的种种威胁皆指向中国。”他表示，如果对他的提名获得确认，美国情报界将集中精力得出有关新冠病毒起源的答案。值得一提的是，当天的听证会是美国国会在疫情下采取“新社交距离指导方针”的首场听证会，除了议员席位间隔拉大至规定的六英尺距离外，有些议员选择戴口罩提问质询，现场也没有开放民众旁听，而是进行了网络直播。

作为特朗普政府中未来美国情报界领袖的人选，拉特克里夫在听证会上提出，如若对他的提名获得确认，他的首要任务将是查明新冠病毒的起源。他谈到，“如果获得确认，情报界将像激光聚焦一般专注于得到我们所能得到的，一切有关这是如何发生以及何时发生的答案，我承诺将尽所能在法律允许的范围内，并且在适当保顾及来源和方法的情况下，提供最大的透明度。”针对近日来引发美中两国之间外交摩擦的新冠病毒起源问题，特朗普在周二出行前于白宫再次向媒体表示，美国将公布一份报告，详细说明这种新型冠状病毒的起源，但没有提供其他细节或时间表。特朗普说，“我们将在一段时间内非常明确地报告。”

在对华态度上，特朗普起初赞扬中国对疫情的反应，但后来就疫情问题指责北京，他说未与中国国家主席习近平通话。特朗普强调，“我们希望他们保持透明。我们想知道发生了什么，这样就不会再发生类似事件。”回到当天的参议院听证会上，当面对质问其是否见过任何文件显示新冠病毒是来自于实验室，对此，尚未就任的拉特克里夫回答说，他没有见过。另有议员继续追问他是否见过任何文件显示新冠病毒是来自武汉海鲜市场，拉特克里夫则回答没有。他续称，上一次听取有关新冠病毒疫情的简报已经是“一阵子之前。”

现年54岁的拉特克里夫被视为美国国会保守派的代表之一，特朗普曾于去年7月28日提出了希望任命前者作为新任美国国家情报总监的打算，但在一些非议声中，拉特克里夫不久后自行退出了竞争。今年2月28日，特朗普则再次提名他为接任这一要职的人选。此外，拉特克里夫还承诺将追究新冠病毒大流行，对美国各层面所造成的影响。他提出，“我认为情报界的首要焦点应该立即专注在新冠病毒大流行病所造成的地缘政治和经济影响以及病毒起源。美国人民应该得到答案，如果我的任命被确认通过，我保证情报界将集中精力提供这些信息。”

同样在这一听证会上，拉特克里夫坦言，他认为中国是美国最大的威胁者，并列举一系列美国所面临的各种挑战，全部都指向一个国家，那就是中国。他说，“我认为中国是(美国)眼下最大的威胁者。”他续称，“我的意思是，看看现在新冠疫情的情况，还有中国所扮演的角色、5G竞赛、网络安全等议题。所有问题都指向中国。”

拉特克里夫称，“我们要确保我们国家情报架构，我们是否注入足够多的资源来应对新崛起的国家，也就是中国。看看他们所提出的那些倡议、一带一路、中国制造2025、那些所有军民融合的倡议，他们就是要想根据法律让中国企业来为他们收集情报。所有这些其实都是同一个倡议的延伸，那就是要让中国取代我们成为世界超级大国，让他们有能力为世界制定标准。我们显然不希望让像中国共产党那样的专制政权为世界市场制定标准。”

如若对他的提名获得参议院的确认，拉特克里夫将成为督管由美国17个情报单位所组成的情报界的领袖。这个职位是美国在遭受911恐怖袭击后吸取教训成立协调和统筹政府各情报机构的产物。拉特克里夫称，“现实情况是，我们当今的威胁格局是多样的，多形态的，地缘位置也是分散的，这些情况都更甚于以往。”他说，“如果我的提名得到确认的话，我期待与您（国会）一起看看美国国家情报总监办公室和其他16个部门如何致力于应对中国这个崛起的威胁，也是我认为目前我们最大的威胁者。”

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