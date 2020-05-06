韩国国家情报院：金正恩未接受心脏手术亦未曾抱恙

自首尔方面消息，韩国国家情报院5月6日表示，朝鲜最高领导人金正恩近来没有接受心脏手术，并正式否认其抱恙的说法。

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据韩联社报道，韩国国会情报委员会执政党籍干事、共同民主党议员金炳基当天在记者会上介绍称，韩国国家情报院在非公开事务报告中指出，金正恩没有接受心脏方面的手术，未公开露面期间也在正常施政。截至5月6日，金正恩今年公开活动17次，较往年平均活动次数减少66%，为历年最低水平。就其背景，韩国国家情报院认为，金正恩专注于军力和党政会议，加上出现新冠疫情，公开活动大幅减少。

韩国国家情报院续称，金正恩5月1日时隔20天重新公开活动，重访今年第一次视察地——顺天磷肥厂，或为解决温饱问题释放信息，强调朝鲜有能力自力更生。由于金正恩此前曾三周未公开露面，坊间由此传出其身体抱恙等各种传闻，金正恩时隔20天重新露面，消除了这些传闻，但却传出其在此期间或曾接受心脏手术的说法。对此，韩国国情院指出，金正恩心脏方面没有问题。

此外，韩国国情院还报告了朝鲜新冠疫情和经济动向，并指朝鲜坚持境内无新冠感染病例，但在1月底朝鲜封锁边境之前，朝中人员交流活跃，不排除朝鲜发生疫情的可能性。在缺乏检测设备和人力的情况下，朝鲜尽早关闭国门，隔离入境人员，采取高强度防疫措施。此外，韩方的报告还提到，封锁边境常态化致使朝鲜民生经济难上加难，白糖、调料等价格暴涨，今年一季朝中贸易规模同比大减55%，3月更是同比大降91%。市场活动减少，境内经济活动大幅萎缩。平壤市民涌入商店排队囤货。朝鲜以内阁和保安省为中心，采取紧急进口食品、预防囤积居奇等各种措施稳定物价。

据报告，朝鲜还将对外贸易结算货币转为美元。报导指，2000年代初期，朝鲜为应对美国制裁，扩大对欧贸易，将结算货币从美元改为欧元。韩国国情院分析认为，金正恩去年年底在劳动党全会上强调整顿经济体制和秩序，作为后续措施，朝鲜顺应了百货店、市场交易和对外金融交易常用美元的现实。

另据美国朝鲜专题网站“BEYOND PARALLEL”5日在官网发布一份报告介绍，位于平壤顺安国际机场附近“新里”地区的弹道导弹项目相关设施即将建成，预计将于今年底或明年初启用。报告指出，该设施距离顺安机场西南和平壤西北部约17公里处，2016年中期以后动工，由三个大型建筑物、大规模地下设施和铁路客运站、住宅区组成。其中顶棚高度最高的建筑足以容纳包括“火星－15”号洲际弹道导弹在内的各类弹道导弹。

报告还谈到，朝鲜从未对外公开这一设施，其具体功能也尚不明确，但从其临近导弹零部件制造厂、建筑规模和布局特点等推测，该设施可能是为支持弹道导弹作战项目而设计，并用于组建附近制造厂生产的导弹零部件，或保管弹道导弹、移动式导弹发射车等武器。

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