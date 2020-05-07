白宫新任发言人：美中关系目前令人失望与懊恼

美国白宫发言人凯莉·麦克纳尼（Kayleigh McEnany）在周三的记者会上回复有关美中关系现状的置评请求时表示，目前两国关系“令人失望与懊恼”。她称，中国在应对新冠病毒疫情问题上的一些决定，令特朗普总统感到不满，并将美国人的生命置于险境。

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曾担任美国共和党全国委员会发言人、特朗普2020竞选团队发言人的麦克纳尼在今年4月7日被正式任命为新任白宫新闻发言人。她在当天的记者会上回答有关对美中关系现状的看法时回应称，“目前，这是令人失望和懊恼的关系，因为总统已经表示过，中国采取的一些决定让美国人的生命置于险境，这些决定是如何让他感到懊恼的。我只是与你们分享几个例子。比如中国没有分享基因测序，直到上海的一位教授独自提供以后。在那个基因测序被分享之后的第二天，这家实验室被关闭，理由是所谓‘整改 ’。世界卫生组织在人传人的信息方面行动迟缓，而中国并没有及时提供这一信息。中国没有允许美国调查人员入境去了解，那些决定将美国人的生命置于险境。总统当然对此不满。”

面对记者追问中国是否为美国可靠的合作伙伴时，麦克纳尼则回答说，“总统与中国有过合作，也曾挺身面对中国，与中国达成了第一阶段协议。这是巨大的胜利。有2500亿美元。总统设法把它做成了。总统对中国让我们走到与中国达成第一阶段协议这一步表示赞赏。接下来怎么做，我还是等总统来决定吧，在这个问题上，我当然不想抢在他前面。”

值得一提的是，麦克纳尼在本月1日首次参加由她主持的白宫记者会上面对媒体承诺，在担任这一职位期间“永远不会说谎”。她向在座媒体表示， “我永远不会对你们说谎，我向你们保证。”而在周三的记者会上，面对有记者向她提问，她曾提到，特朗普不会让新冠肺炎进入美国，现在会不会收回当时的话。麦克纳尼随即一口气怼遍台下4家美国媒体：Vox要不要收回“新冠肺炎不会出现致命大流行”这句话？纽约时报你要不要收回“恐惧比病毒传播更快”这句话？……说完离开了会场。

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