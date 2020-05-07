观望中国人大会议进展 蓬佩奥延期向美国会上交香港报告

美国国务卿蓬佩奥5月6日在记者会上表示，鉴于中国全国人大会议即将召开，美国国务院将推后向国会递交其对香港是否仍享有“充分自治”的年度评估报告。

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美国总统特朗普在去年11月签署了《香港人权民主法案》，使之正式成为美国法律。《香港人权与民主法》要求美国国务卿每年检视香港自治情况，是否符合美国给予香港的特殊关税地位要求，以及容许国务院制裁打压反修例抗争及香港人权者，范围包括冻结制裁人士在美国的财产及拒发签证等。另据1992年生效的美国《香港政策法》，香港在贸易、运输等领域被美国视为拥有和中国大陆不同的特殊地位。但是如果美国总统认定，这个特别行政区已经"不具备充分的自治地位"，就有权签署一份行政令，中止香港与其他中国城市不同的特殊待遇。

蓬佩奥在当天的例行记者会问答环节前，主动提到目前美国国务院将延迟向国会发表年度《香港政策法》报告，但无交代会延迟至何时，只称将审视香港自治情况，以便美国考虑北京在全国人民代表大会前，可能有任何进一步削弱港人自治的其他行动。值得一提的是，就在新冠疫情全球暴发的近期，香港发生了多起针对去年反修例运动抗议的受关注事件。其中包括有关“两办”是否受《基本法》第22条约束的争议，以及港府在上月对15名香港知名泛民派人士的逮捕及检控和近日由1500逾香港前政要和名流筹建的“香港再出发大联盟”宣布正式成立等。而在香港多名知名泛民派人士同日被捕的消息传出后，美国国会共和、民主两党多名要员表示谴责。美众议院议长佩洛西更是一度在推特上呼吁特朗普，要求其执行《香港人权与民主法》。

事实上，蓬佩奥本人在近期也曾多次评论香港问题。他在4月23日批评北京，在全球疫情大暴发期间频频作出挑衅行径，侵蚀香港的高度自治，拘捕李柱铭等15名民主派人士。他在29日提出，华盛顿方面持续关注北京干预香港自治，并表明反对香港《基本法》第23条立法，指任何在香港实施严厉国家安全立法的举动，都不符合北京对“一国两制”的承诺，及危害美国在港利益。对此，中国外交部发言人耿爽则回应指，香港事务纯属中国内政，不容外部势力干涉，批评美方个别人士颠倒黑白、挑拨离间的图谋不会得逞。

值得注意的是，港澳办发言人本月6日亦进一步表态称，“ ‘黑暴’一日不除，香港一日不宁。”发言中，港府发言人提出，“香港的最大祸患来自于其内部，就是公然叫嚣和实施‘揽炒’的黑暴势力。这股势力居心最毒、破坏最大、为祸最烈。自去年6月以来，他们公然挑战‘一国两制’原则底线，践踏法治，破坏社会秩序，打砸烧抢公私财物，危害民众生命安全，严重损害香港营商环境和国际形象”。发言人强调，“必须严正指出，‘黑暴’‘揽炒’是香港社会的政治病毒，是‘一国两制’的大敌。‘黑暴’一日不除，香港一日不宁。中央绝不会坐视这股破坏性力量肆意癫狂。”

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