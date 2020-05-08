美总统大选 拜登遭控性侵 支持率不减反增

美国女子李德（Tara Reade）坚持指控前副总统拜登性侵后，并且公开呼吁拜登退出2020总统大选，并表示愿意为性侵事件接受测谎，前提是拜登也得测谎。美国民调显示，拜登角逐总统支持率不但未减，还小幅增加。拜登此间还受到另外一名女性指控行为有失检点。

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据法新社报道称，现年56岁的李德3月间表示，她27年前担任时任联邦参议员拜登的助理期间，曾在国会山庄一处走廊遭拜登性侵。

77岁拜登则否认指控。担任36年联邦参议员和8年副总统的拜登，如今几可笃定将于11月代表民主党挑战共和党籍特朗普的总统大位，但这起性侵指控已成他投入选战以来最复杂的纠纷。

据李德对记者梅根凯莉（Megyn Kelly）说：「乔．拜登，请站出来负起责任。你不应该担任美国总统这个角色。」访问片段于今天曝光。凯莉问道：「你要他退选吗？」李德答道：「我希望他这么做，但他不会的。」她还说，她认为拜登现在道歉「有点太迟了」。

有鉴于拜登日前出面表示这起1993年的事件从未发生过，李德表示，她「绝对」愿意宣誓作证。被问到是否会接受测谎时，李德表示，应该是要求拜登测谎。李德批评说，「这是为暴力幸存者设下的哪门子先例？难道这代表我们被假设有罪，都必须接受测谎？」

李德还说：「我愿意接受（测谎），如果拜登也接受的话。但我不是罪犯。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

据法新社今天报道称，虽遭前助理指控性侵，拜登支持率不减反增了。

几可笃定代表民主党在今年11月总统大选出战美国总统特朗普的拜登（Joe Biden）遭前助理指控性侵，不过民调显示，拜登角逐总统支持率不但未减，还小幅增加。

美国选民对这起性侵指控的反应不一。蒙茅斯大学（Monmouth University）昨天公布的民调结果显示，37%受访者认为指控可能属实，32%认为指控可能不实，31%尚未决定。

民调还显示，拜登角逐总统支持率从3月的48%小幅增加到现在的50%。

至于拜登在11月大选中的对手特朗普，支持率则从3月的45%下滑到现在的41%，可能是受到他2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情因应方式的影响。

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