委国马杜罗高调起诉美国特种兵 指控特朗普与瓜伊多 特朗普明指如入侵绝不如此偷偷摸摸

委内瑞拉检察当局依涉犯恐怖主义与共谋等罪起诉两名前美军特种部队士兵，两人被控参与意图推翻委国总统马杜罗，但以失败告终的行动。马杜罗指控美国总统特朗普与委内瑞拉反对派领袖瓜伊多是未遂政变幕后策划。特朗普昨天晚上接受美国电视采访，否认背后策划事件，并说，「如果我要入侵委内瑞拉，才不会偷偷摸摸。我会堂而皇之地去，让他们一点办法都没有，我才不会派那么一小撮人，而是派大军过去。那才叫入侵。」

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据法新社昨夜今晨报道，委内瑞拉起诉2前美军特战兵，特朗普否认背后搞政变。

据委内瑞拉检察总长周五指出，已依涉犯恐怖主义与共谋等罪起诉两名前美军特种部队士兵，两人被控参与意图推翻委国总统马杜罗（Nicolas Maduro）、但以失败告终的行动。

被起诉的两名前美军为34岁的邓曼（Luke Alexander Denman）与41岁的柏利（Airan Berry）。委国军方共逮捕包含两人在内的17人，并宣布成功挫败3日凌晨一场由佣兵所发动的入侵。

据委国检察总长沙柏（Tarek William Saab）表示，邓曼及柏利已依涉犯恐怖主义、共谋、非法贩运战争武器与结伙犯罪被起诉，可能面临25年到30年有期徒刑。另有8名入侵者据报在事件中遭击毙。

报道称，马杜罗指控美国总统特朗普在幕后指挥入侵行动，并形容这场失败突袭是1961年古巴猪湾（Bay of Pigs）事件翻版。当年美国政府秘密资助一些流亡古巴人，并指使他们从猪湾入侵，试图推翻古巴强人卡斯特罗（Fidel Castro），但计划遭古巴挫败。

法新社说，否认马杜洛的指控，他接受福斯新闻频道（Fox News）访问时说：「如果我要入侵委内瑞拉，才不会偷偷摸摸。我会堂而皇之地去，让他们一点办法都没有，我才不会派那么一小撮人，而是派大军过去。那才叫入侵。」

美国军方证实，邓曼与柏利两人为前「绿扁帽」部队成员，曾派驻伊拉克。「绿扁帽」是美国陆军特种部队的外号。

据委国检察总长沙柏（Tarek William Saab）表示，委内瑞拉已申请国际拘捕令，要抓前美国军医古德罗（Jordan Goudreau）；古德罗被控组织与训练这次入侵的佣兵部队。

沙柏指控委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）幕后策划这场流产入侵；瓜伊多获美国与其他50多国撑腰，挑战马杜罗的总统地位。沙柏还指控瓜伊多利用美国查扣的委内瑞拉国营石油公司（PDVSA）资金，签下一纸2.12亿美元的合约雇请佣兵。沙柏说，另已申请国际缉拿令抓捕旅居美国的委内瑞拉人伦登（Juan Jose Rendon）与维加拉（Sergio Vergara）。

伦登是瓜伊多的顾问，他接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，坦承与古德罗所创的私人保全公司Silvercorp USA签约。

据报道，长时间扑朔迷离。法新社说，参与过伊拉克与阿富汗战争退伍的古德罗也在一则影片里坦承确有入侵行动，还说公司与委国反对派有签约，他拿出一份所谓瓜伊多签字的合约，但被瓜伊多否认

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