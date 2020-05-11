总统府多人中疫 彭斯今仍回白宫 特朗普与彭斯无分隔计划

美国白宫报告，美国副总统彭斯并未隔离，且计划今天回白宫。在彭斯的新闻秘书新冠病毒检测结果呈阳性后，彭斯正自我至周日隔离。美国政府没有将总统特朗普和副总统彭斯分开的计划。路透社说，目前人们越来越担心新冠病毒在白宫内扩散。

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据路透社报道称，一位发言人周日表示，美国副总统彭斯(Mike Pence)并未隔离，且计划周一到白宫。尽管媒体报导称，在彭斯的新闻秘书新冠病毒检测结果呈阳性后，彭斯正在自我隔离。

据发言人Devin O'Malley在一份声明稿指出。“副总统彭斯将继续听从白宫医疗小组的建议，他并未处于隔离之中，” 声明稿并称，“此外，副总统彭斯每天的检测都呈阴性，他打算明天到白宫。”

一位知情人士周日对路透社表示，政府没有将总统特朗普和副总统彭斯分开的计划；目前人们越来越担心新冠病毒在白宫内扩散。

就在特朗普一名贴身工作人员被确诊的一天后，彭斯的新闻秘书米勒(Katie Miller)新冠病毒检测结果呈阳性。米勒是特朗普高级助手的妻子。

特朗普称，他与这位发言人没有接触。

尽管美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)建议人们戴口罩，但特朗普和彭斯在一些公共场合仍不戴口罩，这引发外界批评。

特朗普先前表示他不愿戴口罩，而且在疫情期间参加任何公开活动也都没有戴口罩，不过他上周向记者表示，在参访霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)亚利桑那州口罩工厂时，他有在非公开场合试戴一些口罩。

该报道引述彭博一名记者周日发推文指出，彭斯的新闻秘书确诊之后，他已经自我隔离没有进入白宫。这促使彭斯的办公司发出上述声明。据NBC新闻指出，彭斯在周末期间和其他人士“稍微保持了点距离”。

据该报道，三名美国疫情应对小组高阶官员所属的单位及发言人表示，这三名官员在与确诊人士有过接触之后，已于周六进行自我检疫隔离。这些官员包括美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)、CDC主任雷德菲尔德(Robert Redfield)、以及食品药物管理局(FDA)局长Stephen Hahn。

美国参议员Lamar Alexander办公室周日表示，在他的一名幕僚确诊之后，他也进行了自我隔离检疫，他原本要在周二与政府官员进行视讯听证会。

现年79岁、共和党籍的Lamar Alexander目前并没有症状，但他的幕僚长在一份声明中表示，他“将在田纳西州自我隔离检疫14天。”

据路透社指，- 一位知情人士周日表示，政府没有将总统特朗普和副总统彭斯分开的计划；目前人们越来越担心新冠病毒在白宫内扩散。纽约时报引述两名高级政府官员，最先报导了政府没有将特朗普与彭斯分开的计划，尽管担心他俩都可能因新冠病毒病而无法工作。

路透社说，白宫未回复置评请求。