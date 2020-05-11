特朗普计划广揽芯片生产留在美国本土

两家芯片制造商的代表透露，美国总统特朗普政府正与半导体公司商讨在美国建立芯片厂事宜。涉此计划的企业，除了英特尔，苹果，或还有台积电。

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据路透社报道说，特朗普政府与芯片商商讨在美建厂事宜。两家芯片制造商的代表周日表示，美国总统特朗普政府正与半导体公司商讨在美国建立芯片厂事宜。

英特尔(INTC.O)发言人William Moss在一份电子邮件声明中表示，英特尔正与美国国防部就改善微电子及相关技术的国内来源进行讨论。据该声明说，“英特尔已做好准备与美国政府合作运营一家美国自家的晶圆代工厂，并提供各种安全的微电子产品。”

路透社说，另一方面，台积电 (2330.TW)(TSM.N)在与美国商务部商讨在美建厂事宜，但该公司称尚未做出最终决定。

据台积电发言人高孟华(Nina Kao)在声明中称，“我们正在积极评估所有合适的地点，包括在美国的地点，但还没有具体计划。”

华尔街日报稍早报道了特朗普政府与芯片厂商进行讨论的消息，并称台积电还在与其最大客户之一苹果协商在美国建芯片厂的问题。台积电未就与苹果协商消息发表置评。

华尔街日报还提及，美国官员在考虑帮助韩国三星(005930.KS)扩大在美国的代工业务。美国商务部、三星和苹果周日均未回复置评要求。