纳瓦罗坚称病毒可能来自武汉P4实验室 并指中国只花60天就摧毁美国经济

美国白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）周日5月10日接受美国大众新闻（Fox News）的访问时表示，“我们知道约在11月中旬，中国武汉出现‘零号病人’。我们知道病毒有可能来自P4地下室实验室。”纳瓦罗并说，新冠病毒爆发后60天，中国共产党摧毁特朗普“漂亮的经济表现”。

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据雅虎新闻今天报道称，病毒可能来自武汉P4实验室，白宫顾问纳瓦罗：中共只花60天就摧毁美国经济。

白宫贸易顾问纳瓦罗在接受独家采访时也说，特朗普总统“三年来建造世界上最强大、最漂亮的经济体，但中国共产党只花60天就摧毁美国经济。

据该报道，全球关注中国审查新冠病毒讯息之际，纳瓦罗在众议院共和党议员成立“中国特别工作组”三天后，要求协调一项重大战略：应付北京的地缘政治威胁。据《华盛顿邮报》说，该工作小组将确定优先事项，收集资讯，并协调各种方法，以对付中国威胁，包括相应适用的法律。该小组还将研究中国在美国的影响力，其掌控的国际组织，供应炼等方面的势力，以及中国在新冠病毒大流行当中的作用。一些美国官员指出，武汉病毒研究所可能不慎泄漏新冠病毒。

据该报道，纳瓦罗接受采访时接着说：“我们知道约在11月中旬，中国武汉出现‘零号病人’，我们知道病毒有可能来自P4地下室的武器实验室。据纳瓦罗继续说：“在11月中旬后的两个月里面，我们知道中国将这种病毒隐藏在世界卫生组织（WHO）的庇护下，而中共不准武汉客机飞往中国各地，却让武汉客机飞至纽约和米兰等全球各地，导致整个世界大流行新冠病毒。”

据阿肯色州参议员汤姆•科顿（Tom Cotton）在同一个节目上表示：“毫无疑问，习近平和中共高级官员一直在向[世界卫生组织]施加压力，WHO直到12月还在低估这种病毒的风险。看起来，中共大概早在12月初就知道，这种病毒对人类极具传染性，对某些人来说是致命的。然而，他们想挽回面子。”

报道称，科顿还提出一份新报告，该报告表明中国武汉实验室在去年10月突然关闭，一些人认为新冠病毒可能从该试验室泄漏。这份报告表明，“本来武汉每天都有成千上万的基地台发送无数手机讯息。然后突然在10月，实验室断讯好几天。这暗示实验室由于‘某种事故’被封锁了。现在我们需要探究其中原因。”

武汉是一个比纽约更大的城市，道路交通繁忙，拥挤不堪。但去年10月，当局突然关闭实验室周围道路，这表明它们有充分理由如此严重地中断交通。

据该报道说，驻伦敦的NBC新闻查证单位取得这份报告，报告指出，武汉病毒研究所戒备森严的区域，去年10月7日到10月24日都没有手机讯息发送，10月6日到10月11日之间，可能发生“危险的事”。

此外，纳瓦罗说：“与此同时，我们还从中国的海关数据中获悉，他们几乎扫光全世界所有个人防护设备（PPE），包括超过20亿片口罩。然而，美国各地新冠病例激增，导致一线医疗专业人员的个人防护装备空前短缺。”纳瓦罗告诉主持人巴蒂罗莫（Maria Bartiromo），中国正在“坐拥”庞大PPE库存。纳瓦罗说：“他们以高价向一些国家销售PPE赚取暴利，并且暗地里向这些国家施加压力，要他们否认病毒来自中国或是谈论台湾。”

据该报道，在周日母亲节当天，纳瓦罗说：“今天早晨，由于中国病毒，美国民众不能去教堂。美国的小孩不能带着母亲做的午餐上学。明天，会有3300万美国人没有班可以上，美国成千上万的孩子回家透过网络远距上课，而不是上学校学习阅读、写作和算术。”

纳瓦罗提到过全美之前施行居家禁足令，目的是减缓新冠病毒的传播。他还指出，自从企业被迫暂时关闭以及美国经济接近停摆以来，有超过3,300万美国人申请失业救济金。

该报道说，巴蒂洛莫问纳瓦罗：“我们要经过几年才能恢复正常？”纳瓦罗回答说：“我认为这将是一个多年的过程，这就是白宫需要拥有真正了解经济的专家的原因。这是一场持续不断的复杂性斗争，白宫需要任命一名经济专家，来解决失业问题。”据纳瓦罗指出，“经济已经开始复苏，有几个州开始重新营业。我们重新开始工作，但我们也必须处理结构性问题，这正是总统要关注的重点。”