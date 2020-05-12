新冠危机：默克尔给开放边境带来希望

新冠病毒在德国继续扩散，但解封行动也在步步前行。默克尔总理谈到开放边境的可能。

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据德国广播电台报道，默克尔谈到在新冠危机中逐步开放边境的可能。她在德国联盟党的一个数字会议上表示，如果情况允许，将为恢复欧盟内部边境的开放创造明确的前景。当然，开放边境总是必须和邻国合作。默克尔还说，对她来说，重要的是，边境检控不要一直持续到月底。但许多地方的边境开放将分两步进行。

德国政府内阁周三将处理这一问题。德国内政部长泽霍费尔期望暂时维持严格的入境限制，引发多方批评。北威州州长拉雪特呼吁放宽边境交通。社民党议会党团主席穆岑尼西也要求放宽边境交通。自民党党主席林德纳要求重开边境。

据德国电视一台报道，德国继续松动管控，很多学校，幼儿园都已重又开门。但德国16个州解封的步调不一，重点不一。比如首都柏林，自上周六开始，所有商店都全部开门。理发店，按摩店也都可以正常营业。音乐学校允许上课。图书馆也部分开放。餐馆和咖啡馆自5月15日起，可以招待客人。宾馆于5月25日起允许开门营业。

与此同时，新冠病毒还在继续扩散。据德国广播电台报道，自上周六以来，病毒再生率重又超过了1。周二为1.07。根据柏林罗伯特科赫研究所周二公布的数据，德国现已确诊的新冠病毒患者为170508人，一天内新增933人。死亡人数达7533人。痊愈人数达147200人。病毒再生率超过1，与多个屠宰场工作条件差，病毒感染严重有关。

根据科赫研究所的估测，病毒再生率估计在随后数天内，都将继续维持在1左右，因为每天新感染人数很难继续下降。但病毒再生率超过1，不一定是个问题，而且再生率不是确定形势的唯一关键因素。在一定条件下，欧洲可以开放边境。