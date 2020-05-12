疫情纾困争议 欧盟法院还是德国宪法法院拍板 默克尔安抚说总能找到办法

德国宪法法院日前为欧洲央行购债方案痛批欧洲法院后，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）扬言对德国采取法律行动。在欧陆适逢百年最严重衰退之际，欧盟却面临要与龙头国家德国摊牌。德国总理默克尔对该党高级官员表示，德国宪法法院针对欧洲央行(ECB)刺激计划的裁决是“可以解决的”，前提是欧洲央行解释该计划。

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据法新社稍早报道，欧洲央行购债方案引法律争端，欧盟扬言对德国提告。

欧盟执委会主席，前德国国防部长范德赖恩（Ursula von der Leyen ）在回覆绿党欧洲议员的信里说：「我对此严肃看待，欧盟执委会正在审视德国宪法法院100多页的裁定内容。」范德赖恩稍后更发表措辞强硬声明：「欧盟法律向来是卢森堡（欧洲法院ECJ所在地）说了算，不是别处。」

德国宪法法院5日抛出震撼弹裁决，质疑欧洲央行的购债方案。欧盟自2015年起已购买2.7兆欧元债券，每月还可加码，欧盟的购债方案在金融危机后带动欧元区成长而获称道。但德国宪法法院法官现在给欧洲央行3个月时间，证明购债这项激励措施正当合理，以及大量购买政府公债的利益大于副作用，否则他们要禁止德国央行参与欧盟购债方案。德国宪法法院还批评欧洲法院早先就购债所做的裁决形同橡皮图章，德国不受欧洲法院裁决的拘束。

该报道引述观察家表示，德国挑战欧洲法院裁决的作法，恐变相鼓励像匈牙利、波兰等国。波兰与匈牙利推动自家政治与司法改革时，遭批有害民主，还挑战欧盟机构。

据路透社消息，德国总理默克尔相信德国法院对欧洲央行的裁决是“可以解决的”。德国总理默克尔是在周一对该党高级官员表示，德国宪法法院针对欧洲央行(ECB)刺激计划的裁决是“可以解决的”，前提是欧洲央行解释该计划。

据与会者表示，默克尔在周一基督教民主党高级官员会议上表示，欧盟执委会强调各国法院不能质疑欧洲法院的裁决，这是可以理解的。

不过，德国财政部发言人周一表示，德国政府将遵守德国最高法院针对欧洲央行旗舰经济刺激计划的裁决。

据路透社，欧盟最高法院上周五表示，只有它有权决定欧盟机构是否违反了欧盟的规定。这一表态是对德国最高法院的斥责。