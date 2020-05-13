拜登选战顾问放风：特朗普对华讲硬话多，真正行动少

随着新冠肺炎疫情近期在美国国内造成历史性伤害，希望在今年11月成功连任的特朗普总统及其支持者们，加强了将对中方疫情责任批评和抨击民主党对手、前副总统拜登在对华政策上“软弱”的绑定式攻击。对此，路透社5月13日援引拜登竞选团队的高级顾问苏利文（Jake Sullivan）的话指，他认为，面对北京，特朗普只是善于“说硬话，却没有行动支撑”。

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现年43岁的苏利文是奥巴马执政时期一名重要的民主党智囊。求学期间，他曾分别在耶鲁大学和牛津大学取得过政治学学士、法学博士和国际关系硕士学位，并是罗德奖学金获得者。他在2013至2014年担任过拜登副总统的国家安全顾问。此前，他还担任过美国前国务卿希拉里的副幕僚长，2008年民主党初选中希拉里竞选团队的政策副主任，同年大选中奥巴马的竞选顾问，及随后美国政府伊朗核谈判的高级顾问。苏利文还担任过2016年希拉里竞选团队的高级政策顾问，被指亦是2020年拜登竞选团队的高级顾问。他在最新接受采访时向路透社表示，拜登阵营正准备全面展开其“未来将如何更好应对中国”的政策，及继续指出特朗普在面对美国最大地缘政治和经济竞争对手面前的“软弱”。

苏利文称，“(拜登)副总统打算做两件事：要特朗普为其应对中国方式的灾难性失败，以及为其对华‘硬话多、行动少’，存在巨大差异而负责”。他续称，就新冠肺炎疫情问题上，拜登将继续批评当全球都在对疫情中缺乏透明度和实际严重程度存在担心，特朗普此前却多次主动向中国国家主席习近平加以称赞。他还说，在全球盟友关系问题上，拜登团队将攻击特朗普“实际上帮助中国，损害了美国与传统盟友的关系，及削弱了美国在国际组织中所扮演的角色和影响”。而就美中贸易战话题，他表示，拜登团队将突出强调美方付出巨大牺牲，得到的回报却很少的论点。

“总统想推动中国作出改变没有问题”，苏利文说，“但评价你的应该是改变的结果而不是推的动作”。值得一提的是，特朗普竞选团队就拜登在担任美国副总统期间的对华政策记录，及其儿子亨特与中方资本存在联系的问题一直是其近期被攻击和突出的焦点。不久前，支持特朗普连任的“美国优先”政治行动委员会还耗资数百万美元，在宾夕法尼亚、密歇根、威斯康星三个预期战况激烈的摇摆州投放了一则批评拜登对华软弱的广告。这一历时约一分钟的特朗普竞选广告，引用拜登在去年5月的发言，“中国会吃掉我们的午餐？得了吧。”

拜登当时还称，“中国不是美国的竞争对手”。这番言论引来争议，有人批评拜登低估了当下中国对美国的威胁。随后，拜登竞选阵营则还以颜色，发表近2分钟长、标题为“准备不足”的广告，批评特朗普应对疫情不力、过于信赖北京，指其在1、2月至少15次称赞中国政府的疫情应对。对此，特朗普连任竞选团队的女发言人马修斯（Sarah Matthews ）向路透社强调，“拜登就对华政策问题上有着糟糕的记录，在过去超过40多年的华盛顿生涯中向他们投怀送抱”。她续称，“特朗普总统将一直确保中方对其行为负责，但北京拜登在为美国利益奋斗中则不可被信任”。

值得一提的是，自特朗普上台以来，除了美国国会两党在对华政策及对中国政府的态度上日益明确，且存在默契之外，由皮尤研究中心（Pew Research Center）3月在疫情中进行的民调显示，美国普通民众对中国的态度也达到了过去15年来民调记录的新低，在特朗普上台后表达不认同的观点上升了20%。