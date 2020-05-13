美国会共和党人推动法案瞄准疫情对华追责及稀土依赖

自华盛顿方面消息，美国国会多名共和党籍参议员近日向中国政府追讨新冠病毒疫情大流行的责任再发起新动作。包括资深参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）等在5月12日共同推出法案，其内容包括将授权白宫就疫情问责制裁中国。另一名共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）当天亦推出法案，并提出在美国建立稀土和其它关键矿物资源的供应链，减少并终止对中国的依赖。

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作为当下受到疫情影响最为严重的国家，美国国内已有超过140万人确诊新冠肺炎，并造成逾8万3千人死亡。与此同时，诸如封城等防控疫情措施也给美国经济造成了巨大影响。截至5月7日，美国境内已有超过3千3百万人申请了失业救济金。随着11月初美国大选的来临，有关疫情的问责问题显然成为了此次选战前的头等焦点话题。据介绍，现任美国会参议院司法委员会主席格雷厄姆周二率领多名共和党人共同推出《2019年新冠病毒问责法案》（The COVID-19 Accountability Act）。这一法案获得了八位共和党参议员的联署支持。法案内容指出，若中国不配合合作，不全面说明导致新冠病毒 发的过程，将授权美国总统制裁中国。

格雷厄姆称，“我相信，如果没有中国共产党的欺瞒，病毒不会出现在美国。”他续称，“中国拒绝让国际社会进入武汉实验室进行调查。他们拒绝调查人员研究这场疫情是如何开始的。”格雷厄姆表示，“我相信中国永远不会对一项认真的调查提供配合，除非他们被逼着这么做。这项严厉的立法将对中国进行制裁，直到他们愿意与调查人员合作。我们必须确定病毒是如何产生的，并采取措施，例如关闭湿货市场，以确保这情况不会再次发生。”他强调称，“现在是该顶回中国，向中国追究责任的时候了。”

相关报道指出，根据格雷厄姆所推出的法案，美国总统被要求在60天内向国会提交一份证明，证明中国向美国、其盟友或世界卫生组织等联合国附属机构所领导的任何冠状病毒调查提供全面和完整的交代。法案还要求中国关闭所有运营的湿货市场，这些湿货市场有可能通过将人畜共患的疾病带进人群中，使人类健康面临风险。与此同时，法案要求尽快释放所有在后新冠病毒疫情期间的镇压行动中，被逮捕的香港民主活动人士。

此外，法案一旦通过将授权美国总统实施一系列制裁，包括冻结资产、禁止旅行、吊销签证、限制美国金融机构向中国企业提供贷款或承销，以及禁止中国公司在美国证券交易所上市。同样就有关新冠肺炎的追责问题，来自中国官方的回应则多次强调，中方在疫情问题上始终保持透明，并拒绝和反对 “个别国家企图借疫情对中国污名化、‘甩锅’的行径”。

另一值得关注的是，曾在2016年共和党总统候选人初选中，惜败给特朗普的克鲁兹（Ted Cruz）12日还提出了《2020年本土稀土法案》（Onshoring Rare Earths Act of 2020）。该法案要求对美国稀土产业提供减免税收的优惠，鼓励美国企业在美国生产稀土；建立资助计划，为美国开发稀土等关键矿物提供实验项目的开发资金；要求美国国防部把稀土等关键矿物的订购合同授予美国国内的公司。克鲁兹的办公室在相关声明中写道，“2020年本土稀土法案”的目的就是，在美国建立国防科技与高科技产品生产使用的稀土和其它关键矿物资源的供应链，减少并终止对中国进口的依赖。”

声明称，特朗普总统2017年12月签署了“确保关键矿物资源的安全和可靠供应的联邦战略”的行政命令，授权美国内政部与其它行政机构协调，最终实现35种关键矿物的国内生产，其中包括17种稀土元素和4种电动汽车生产所需要的关键矿物（钴、石墨、锰和锂）。

克鲁兹还在提出这一议案时指出，“我们作为一个国家，生产国防科技与支持我们军队的能力，很危险地依赖我们是否能够获得几乎全部在中国开采、提炼并生产的稀土元素和关键的矿物资源。就像中共威胁停止向美国提供中国生产的救生药物一样，中共也可能停止向我们提供这些矿物，极大威胁到美国的国家安全。‘2020年本土稀土议案‘将帮助在美国建立一个稀土元素与关键矿物的供应链，确保中国永远也没有这样做的机会。”