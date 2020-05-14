台湾接连3年缺席世卫大会 日本外相：问题出在中国

日本外务大臣茂木敏充5月13日在国会众议院接受质询时表示，“台湾无法参加世界卫生组织（WHO）是中国的问题”。此前，包括日本首相安倍晋三、内阁官房长官菅义伟等人都曾表示，支持台湾参加世界卫生大会（WHA）。今年 会议将在本月18日举行，尽管在美国等国政府的大力呼吁下，台湾尚未获得参加大会的邀请函。

广告 继续浏览后续

据悉，今年的世卫大会将于18至19日以视频会议方式举行。台湾曾在马英九政府执政时期，自2009至2016年连续8年获得世卫组织总干事邀请，以观察员身分与会。不过，世卫组织高层近日屡以会员国“缺乏政治共识”为由，说明今年无法邀请台湾参与世卫大会。同样在近期，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰及日本等国的官员都已正式表态，要求世卫组织邀请台湾以观察员身分参与今年的会议。其中，立陶宛外长林克维丘斯（Linas Antanas Linkevičius）还在周三通过推特表示，他与世卫组织总干事谭德塞通话，强调台湾抗疫成功的经验，对世卫极具价值，世卫应寻求跟台湾合作。

林克维丘斯的推文写道，“跟谭德塞博士谈过，向他强调台湾防控2019冠状病毒病的经验对世卫很有价值，世卫应可在国际原则下寻求可接受形式，跟台湾务实合作。”而在日本方面，安倍晋三、菅义伟等政府高官近期曾多次重申，支持台湾参与世卫大会。茂木敏充则在当日回应众议院外务委员会质询时，肯定台湾防疫有成，并称台湾无法以观察员身分参加世卫大会，“问题出在中国”，日本将尽力促成台湾与会。对此，台湾外交部周四对日方的支持表示感谢，并再度呼吁世卫组织邀请台湾与会。

台外交部发言人欧江安称，外交部已多次强调，中国一再透过派遣军机、军舰扰台，以及不当政治干预世卫组织等作为，无理打压威胁台湾，这不仅无助于因应新冠肺炎疫情，也无益两岸关系和平发展，已引起台湾人民普遍反感与愤怒，并激起国际社会对台湾更强力的声援及支持。她说，台湾人民的健康权益是人道及人权议题，与政治无关，唯有将台湾完整纳入世卫组织，才能确保全球防疫体系完整。台湾呼吁并期待世卫组织摒弃政治考量，勿再阻挠台湾秉持“专业、务实、有贡献”的原则参与世卫组织相关会议、机制及活动，并让台湾善用卓越医卫能力及防疫经验，协助世卫组织达成促进“全人类最高健康水平”的组织宗旨。

北京方面，中国外交部发言人赵立坚周三表态指，在中国台湾地区参与世界卫生组织有关活动问题上，中方的立场是明确的、一贯的，即必须按照“一个中国”原则来处理。在符合“一个中国”原则的前提下，中国中央政府已对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。台湾地区从未被排除在世卫组织全球防疫体系之外。他说，新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局利用疫情大搞政治操弄，持续炒作台所谓参加世界卫生组织和世卫大会问题，其真实目的是挟洋自重、“以疫谋独”。我们对此坚决反对。他们的图谋也绝不会得逞。赵立坚续称，中方敦促美国有关方面恪守“一个中国”原则，停止支持台当局“以疫谋独”的政治操弄，以免影响国际社会团结合作的抗疫大局。