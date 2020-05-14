特朗普：如若切断与中国完整关系 可以节省下5000亿美元

美国总统特朗普5月13日在接受福克斯商业频道主持人玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo ）的《与玛丽亚共度晨光》节目专访时表示，对中国未能成功控制住新型冠状病毒（暴发）感到“非常失望”，并指疫情大流行给美中贸易协议蒙上阴影。

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特朗普在14日播出的这一节目中指出，美中签署“第一阶段”经贸协议后不久就爆发了新冠病毒疫情。在谈到此后中国的表现时，特朗普说：“我对中国非常失望。”他续称，“他们从不因该让它发生。所有我达成了一项伟大的协议，现在我说这让我跟原来感觉的不一样了。（协议上的）墨水才刚刚风干瘟疫就来了。这让我感觉有所不同”。当被主持人问到，是否已与中国国家主席习近平通话时，特朗普回答说，他与习近平的关系很好，但现在不想与后者谈话。巴蒂罗姆追问，有美国国会参议员认为应减少给予希望在美国学习量子计算、人工智能等学科的（中国）学生签证，特朗普接话说，“我们能做的事情很多，我们可以切断（与中国的）完整关系。”他续称，“那么如果你这么做，将会发生什么呢？你会节省下5000亿美元。”

特朗普说，“如果你切断整个关系；你看，我多年来一直这样说，（不光和中国）与其他国家也是如此，中国不是唯一占我们便宜的国家，在北约我们免费保卫欧洲顺便说一下，我却能让他们付出数以十亿美元计的（资金贡献）”。他称，“你知道我在世界上头号粉丝是（北约秘书长）斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）。” 巴蒂罗姆肯定称，斯托尔滕贝格曾在节目中告诉她这么说。特朗普续称，“他在（北约）带了很长时间，斯托尔滕贝格说‘没有人能这样’，我们（向北约）支付的资助越来越多，他们资助的资金却越来越少。”“你应该看反映他们支付资金的图标，所以我们在保卫欧洲，但他们却在贸易问题上占我们的便宜。”特朗普说，“这是单向关系，而所有的事都在发生大转弯”。

回到美中“第一阶段”经贸协议问题，特朗普重申，没有兴趣就协议内容重新谈判。他称，“廉价劳工结果证明确实非常昂贵。”特朗普说，在跟中国签署贸易协定的时候，病毒“还根本不是一个话题”。另就中国对新冠肺炎疫情的应对问题，他说，“我们有很多的信息。它们都不是好的。无论病毒来自实验室或是来自蝙蝠，它都从中国而来。而他们本该将其阻止，他们本该将其在源头阻止”。他指出，“（病毒）失控了”。此外，特朗普在专访中还谈到，正在考虑是否要求在美国股市上市的中国公司接受美国会计法律管制。他警告说，“我们正在密切关注（它们）”。他认为，这些中国上市公司没有遵守会计规则。不过，他也表示，担心这样做会让相关企业选择到他国上市融资。

特朗普还提到了，美国联邦雇员退休基金监管机构原计划把巨额资金投资于中国证券的事情。他周二曾就公开表示，要求该机构采取措施，把中国证券从这项联邦雇员退休基金的国际投资指数中剔除出去，切断与中国证券的联系。他在采访中说，“你知道这个基金是由奥巴马任命的人管理的，对吧？”“我们要弄清楚它们是不是很快就做这件事。如果不是，我们就要很快找人替换他们”，特朗普说。

此外，针对特朗普在周三发推文称，“正如我一直以来所说，与中国打交道是一件非常昂贵的事情；我们刚刚达成了一项伟大的贸易协议，墨迹未干，世界就受到了来自中国的瘟疫的打击。100个贸易协议都无法弥补损失——以及所有那些无辜逝去的生命！”，中国外交部发言人耿爽14日则回应指出，“流行性疾病不分国界、种族，是人类的共同挑战，是不可抗力。”他强调，“如果美国政客真的把美国人民的生命安全和健康放在第一位，就应立即停止对别国的‘甩锅’和抹黑，把精力放在做好自身防控工作、促进抗疫国际合作上，这才是人间正道。”