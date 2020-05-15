姆努钦：特朗普在对华问题上正审视所有选项

美国总统特朗普近日在接受采访时表示，对中国未能成功控制住新冠病毒暴发感到非常失望，一度扬言切断与中国一起关系，可以帮助美方节省5000亿美元。美财长姆努钦随后在受访时介绍称，在对华问题上特朗普正在审视所有选项。

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特朗普在14日播出的这一节目中指出，美中签署“第一阶段”经贸协议后不久就爆发了新冠病毒疫情。在谈到此后中国的表现时，特朗普说：“我对中国非常失望。”他续称，“他们从不因该让它发生。所有我达成了一项伟大的协议，现在我说这让我跟原来感觉的不一样了。（协议上的）墨水才刚刚风干瘟疫就来了。这让我感觉有所不同。”当被主持人问到，是否已与中国国家主席习近平通话时，特朗普回答说，他与习近平的关系很好，但现在不想与后者谈话。主持人追问，有美国国会参议员认为应减少给予希望在美国学习量子计算、人工智能等学科的（中国）学生签证，特朗普接话说，“我们能做的事情很多，我们可以切断（与中国的）完整关系。”他续称，“那么如果你这么做，将会发生什么呢？你会节省下5000亿美元。”

特朗普说，“如果你切断整个关系；你看，我多年来一直这样说，（不光和中国）与其他国家也是如此，中国不是唯一占我们便宜的国家，在北约我们免费保卫欧洲顺便说一下，我却能让他们付出数以十亿美元计的（资金贡献）”。回到美中“第一阶段”经贸协议问题，特朗普重申，没有兴趣就协议内容重新谈判。他称，“廉价劳工结果证明确实非常昂贵。”特朗普说，在跟中国签署贸易协定的时候，病毒“还根本不是一个话题”。另就中国对新冠肺炎疫情的应对问题，他说，“我们有很多的信息。它们都不是好的。无论病毒来自实验室或是来自蝙蝠，它都从中国而来。而他们本该将其阻止，他们本该将其在源头阻止”。他称，“（病毒）失控了”。

就特朗普的这一发言，姆努钦在14日在接受福克斯商业频道《卢·道布斯今夜》节目采访时指出，在对华问题上，特朗普正在审视所有选项。支持人道布斯（Lou Dobbs）问道，“部长先生，我们首先来谈一谈总统提出的切断与中国关系的可能性，他的不满显然明显，中方的行为更加确切，你怎么看？”姆努钦回答称，“正如你所说，总统先生确实有所关切，他正在审视所有的选项；显然，我们对这一病毒给美国经济、工作和公众健康带来的影响有所担心。”他续称，“总统将尽其所能地保护美国经济和劳工”。

主持人接着问道，（在对华问题上），“总统作出的发言越来越强硬，但华尔街和美国各大公司却近乎保持沉默，我们仅听到商会们说希望去除关税措施，更重要的是，我们还没有听到来自中国政府的声音，或是表达懊悔，或是提出悔悟，没有任何与美国民众或世界民众的沟通，特别是就他们所做的及有意识地未向全球就这一致死的传染病发出警告，这是无法被忽视的问题，最少也是非常困难和复杂需要被解决的问题，你怎么看？”姆努钦回答说，“我认同你所说这是一个困难且复杂的问题，总统也明确地表示，他希望获得更多的信息。”姆努钦续称，“他们没有让我们入境，没有让我们知道发生了什么；美国公众有权利对事实保有知情权。”

道布斯接着问道，“这些能被收集的事实中明确包括，习主席有意决定 预警世界，这则是不可被原谅且过分的，不是吗？”对此，姆努钦回应称，“我同意你提出的，原本应该有更多的信息从中国传出，总统正在对情况加以审视”。北京方面，中国外交部发言人赵立坚15日回应特朗普上述发言时表示，“保持中美关系稳定发展，符合两国人民的根本利益，也有利于世界的和平与稳定。”他说，“当前，中美双方应该继续加强抗疫合作，尽快战胜疫情，救治病人，恢复经济和生产，但这也需要美方同中方相向而行。”