环时：不相信华盛顿能完全切断中美关系 太高估自己能力

针对美国总统特朗普近日在受访中提出，美方若切断一切与中国关系，将节省5000亿美元的说法，中国官媒《环球时报》及其总编胡锡进周五纷纷表态称，“我们不相信华盛顿能够‘完全切断’中美关系”，特朗普的表现“越来越超出老胡和世界上很多人对一位正常大国总统的想象力”。

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环时的社评以“特朗普在错误时间对华发错误威胁”为题，并提出，“特朗普总统星期四接受福克斯新闻采访时声称，美国可能切断整个美中关系，这样美国可以节省5000亿美元。这话非常轰动，但是如果人们记得，就是这位总统不久前在记者会上建议新冠肺炎患者注射消毒剂来杀死身体里的病毒，再听他这样说，大概就不会吃惊了。”社评称，“特朗普总统是第一位说出要切断同中国整个关系的美国领导人，他的这一表述可以说在美国的鹰派言论中也走到了前头。通常美国最激进的对华言论都出自国会，总统和行政当局则仿佛手里握着缰绳，但现在更像是形成了对华展示强硬的竞赛，这种竞赛既是行政当局与国会之间的，也成了这次选举中民主党和共和党之间的。”

文章写道，“这样的疯狂首先出自中国崛起带给美国的长期焦虑，也出自美中抗疫巨大差距让一些华盛顿精英难以抑制的妒忌和惊慌，最后它是大选即将到来的直接结果。特朗普政府的抗疫表现差得实在出圈了，他看来是要‘豁出去’了，以最大的力度向中国甩锅，用这种方式与美国舆论越来越可能严厉追究他的可能性拼个鱼死网破。”文章称，“华盛顿的本届执政团队本来就对中国强烈不满，与中国‘脱钩’的意向相当明确，现在又有了大选需求的推动，可以预见，特朗普政府接下来多激烈的对华言行都有可能往外冒，我们从他们那里听到什么都无需惊诧。”

文章提出，“首先，我们无需被美国政府的威胁吓住。保持中美交往是惠及双方的，不是美方对中国的施舍。我们不相信华盛顿能够‘完全切断’中美关系，这种违背21世纪基本逻辑的事情不是他特朗普政府就能扳得动的，他们太高估了自己开历史倒车的能力，时间会教育他们的。”文章还表示，“其次，我们要做好在一段时间里中美在两国关系核心要件上实质性‘脱钩’的各种准备，比如高科技脱钩，与此相关的经济脱钩，还有人文社科领域的部分脱钩等等。由于美国这拨政治精英对该国舆论的毒化，华盛顿这方面的行动很可能会接踵而至，对中美关系造成重击。”文章强调，“中国做好自己的事情，是我们用时间来教训美国‘脱钩派’的根本途径。”

文章在最后写道，“让华盛顿去疯狂吧，他们选择了一个最没有资本如此疯狂的时间点。美国深陷新冠疫情的危机中，它的复工复产是冒着疫情反弹的风险勉强推进的。美国经济现在根本看不到走出危机的影子，它的生产能力和市场都处于混乱中。特朗普政府在为了选举打肿脸充胖子。由他们去，中国只需坚定走好自己的路。”值得一提的是，环时在周四曾报道称，从消息人士处获悉，中国政府对美国国内就疫情针对中国的求偿呼声极为不满，已在着手准备对一些提出制裁中国议案的国会议员、求偿的密苏里州及美方相关个人和实体进行惩戒。

随后当被记者问及相关问题时，中国外交部发言人赵立坚未给予正面回应。而就特朗普的此次发言，环时总编胡锡进则在微博上回应称，“特朗普总统声称，美国可以切断整个中美关系，这样美国可以节省5000亿美元。老胡这么对大家说，就是这位总统不久前在记者会上建议新冠肺炎患者注射消毒剂来杀死身体里的病毒，大家记住这一点，再听他说要切断与中国的整个关系，就不会吃惊了。”他续称，“我想说，特朗普先生的表现越来越超出老胡和世界上很多人对一位正常大国总统的想象力。”

另据香港电台报道，《求是》杂志将发表中国国家主席习近平在《第十三届全国人大第一次会议的讲话》。文章重申，中国决不会以牺牲别国利益为代价来发展自己，中国发展不对任何国家构成威胁，中国永远不称霸、永远不搞扩张。文章指，只有那些习惯于威胁他人的人，才会把所有人都看成是威胁。对中国人民为人类和平与发展作贡献的愿望和行动，任何人都不应该误读，更不应该曲解。文章提出，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，走和平发展道路、奉行互利共赢的开放战略，为世界贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容的世界，让人类命运共同体建设普照世界。文章强调，只要团结、奋斗，就没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐。