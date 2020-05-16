大选降至 特朗普、拜登发动广告攻势专注互指 “中国马屁精”

2020年美国总统大选将于11月3日举行，随着选战的临近和新冠肺炎疫情在美国国内的肆虐，美国总统特朗普和民主党最有希望的候选人，前副总统拜登竞选团队也在近日加强了选战宣传战，而双方阵营纷纷关注的一大主题则是对方候选人与中国官方的关系。《华盛顿邮报》的相关报道不禁感叹称，今年美国大选竟然会集中于这样一个话题：面对中国，究竟谁是更大的“马屁精。”

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综合消息显示，特朗普争取连任团队近日在发给其支持者的邮件中给予了拜登“北京拜登”（Beijing Biden）的外号，诸如“美国至上超级政治行动委员会”（America First Action SuperPAC）等特朗普阵营的助选团体并接连发出了，三则针对拜登对华政策历史和其本人的攻击性广告。这些广告已在佛罗里达州、威斯康辛州和宾西法尼亚州这些竞选要地的电视上播放，并通过社交媒体在互联网上传播。特朗普的儿子小特朗普和其本人亦在近日于推特上转发了相关广告。第一则广告中，特朗普团队攻击拜登曾不久前讲话支持恢复与中国贸易关系如常，并对新冠疫情在武汉暴发后特朗普政府宣布对中国旅行限制提出质疑。该广告还指控拜登的儿子亨特·拜登在其父担任副总统期间，从中资银行为其供职的基金获得了10亿美元的资金。

特朗普竞选团队推出的第二则广告将在共和党人眼中，拜登的两大弱点联系在一起。它们被指分别是他在对华问题上的历史记录，及今年77岁的拜登“年龄过大，不再拥有作为总统所需要的灵敏程度”。这则广告中包括了拜登出席美中正式活动时，站在中国国家主席习近平身边举杯说道，“中国地发展对我们具有压倒性利益的片段”。特朗普团队的第三则广告还包括拜登批评特朗普应对疫情不当，攻击其为中方“开脱”的讲话片段。广告称，“拜登不会直面应对中国；他从未这样做过，也永远不会这样做”。

与此同时，拜登的团队则批评特朗普在疫情初期曾多次赞扬中国政府对疫情的防控。拜登团队刊登的一则广告说道，“特朗普对中国人打滚；他把他们的话当了回事”。广告点名提到，特朗普曾在1月24日发推文写道，“中国为控制冠状病毒正付出很大功夫。美国非常感谢他们的努力和透明度。这将会得到解决的。特别是，代表美国人民，我希望向习主席表示感谢”。另一则由反对特朗普的共和党人团体“保护着”（Bulwark）推出的广告则指控，特朗普曾“直接引述中国宣称剧本里的内容”。此外，拜登竞选团队的高级顾问苏利文（Jake Sullivan）13日曾向路透社表示，他认为，面对北京，特朗普只是善于“说硬话，却没有行动支撑”。“总统想推动中国作出改变没有问题”，苏利文说，“但评价你的应该是改变的结果而不是推的动作”。

自特朗普上台以来，除了美国国会两党在对华政策及对中国政府的态度上日益明确，且存在默契之外，由皮尤研究中心（Pew Research Center）近日公布3月在疫情中进行的民调显示，美国普通民众对中国的态度也达到了过去15年来民调记录的新低。66%的受访美国民众表示对中国持有不欣赏的观点，这一数字与3年前的民调相比上升了19个百分点。值得注意的是，随着美国大选投票日的日益临近，共和与民主两党之间就中国话题和新冠疫情的竞选宣称攻势只会愈演愈烈。此外，特朗普和拜登的竞选办公室5月11日双双公布了4月份的募款总额，特朗普竞选团队及共和党全国委员会总共募款6170万美元，略微超过拜登竞选团队及民主党全国委员会在同期募到的6050万美元。