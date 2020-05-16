或因参与调查蓬佩奥 美国国务院监察长被特朗普开除

美国总统特朗普5月15日解雇了国务院监察长史蒂夫·利尼克(Steve Linick)，但却没有给出解雇理由。此举引发美国国会众议院议长佩洛西等民主党人地反对，有民主党人提出，“利尼克是因对国务卿蓬佩奥进行调查，从而遭到去职”。

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据悉，美国国会众议院外交事务委员会主席，民主党人艾略特·恩格尔（Eliot Engel）指控特朗普采取的惩罚行为可能已违法。恩格尔称，据他获悉利尼克已对蓬佩奥展开调查。他在声明中指出，“利尼克在调查期间被开除，强烈表明这是非法的报复行为。” 特朗普则在给国会的信中解释称，自己对现任监察长没有充分的信心，尽管他没有给出失去信心的理由。特朗普说，“我正在行使总统权力……免职一事将在30天内生效。”公开记录指，利尼克在得到前任总统奥巴马的任命后，自2013年起担任这一职务。

随着利尼克被特朗普开除，美国国务院外交使团办公室主任斯蒂芬·阿卡德（Stephen Akard）将接任国务院临时监察长职务。有报道称，阿卡德是副总统彭斯的密友。法新社的报道则援引一位匿名民主党国会议员助理的话表示，有人举报蓬佩奥涉嫌滥用政府职员，被指帮自己和妻子执行私人事务，如帮助收取外卖食物和接送宠物狗，而利尼克一直在调查此事。就这一事件，佩洛西将利尼克的下台描述为特朗普“报复危险模式”的加速，称后者“因履行保护宪法和国家安全的职责而受到了惩罚。” 此外，来自康涅狄格州的，民主党籍参议员克里斯·墨菲（Chris Murphy）也强调，“如果利尼克是因为他正在对蓬佩奥进行调查而被解雇，那么参议院不能放任这种行为。”