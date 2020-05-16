欧盟外交主管博雷利：中国试图对欧盟分而治之

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在周五于欧洲多国大报发表文章呼吁，在针对“系统性竞争对手”中国的问题上，欧盟作为整体应保持“统一纪律”。他指控中方试图利用欧盟27个成员国中不同的观点为其所用，并在国际上促进中国式的“多边主义”。

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这位西班牙前外交大臣在文章中强调，对于中欧关系而言“相互信任、透明度和对等”的原则是“必要成分”。博雷利称，中欧关系接下来应以就中国的战略目标和欧盟的利益进行现实性评估de基础上前行。他写道，“面对超级大国，融汇发展一项欧盟的联合方针从不是件易事。”他续称，“在对华关系上也同样如此，更进一步的是，中国并不害羞有时利用这些分歧。”博雷利提出，“但可以肯定地是，还是要依靠我们欧洲人来维持需要的集体纪律”。他称，“团结是发挥影响力的基本条件，特别是就算欧盟最大的成员国也不能单一地影响一个超级大国”。他并提到，随着新冠肺炎疫情的暴发，欧盟在对华关系上的变化也随之加速。近期，欧盟被指曾在其自我酝酿的一份提到中国进行“虚假疫情宣传”的报告中，及欧盟驻华使团在《中国日报》发表的一篇27个成员国大使共同纪念欧中建交45周年的文章事件上向北京妥协；面对质疑，博雷利本人也不得不在近日多次对相关争议加以澄清。

而在这篇其署名的最新观点文章中，博雷利举例指，在疫情中尽管双方都曾向对方及世界的其他地方提供过医疗支持，但中国却“确保让其对外援助的形象世人皆知，欧方却相对保持低调”。他称，“关键点是，我们都应展现出相互支持和国际协作，欧盟也一如既往的表现出对这些理念的强力支持，与此同时并避免将紧急医疗援助政治化”。博雷利谈到，欧盟必须从疫情危机中吸取教训，其中包括有关“我们与国际伙伴关系，及中国关系的（教训）”。他称，“举例说，我们应避免在战略领域的对外过度依赖，而通过建设关键材料库存，缩短及增加我们的供应链（以此加以改善）”。

博雷利的文章中还再次提到了欧盟去年发表的《欧盟-中国：战略展望》文件。文件将当今的中国定性为“一个推销可替代性统治方式的系统性竞争对手”、“经济竞争对手”，及“与欧盟有着紧密一致目标的伙伴”。值得注意的是，他在文章中并将北京所提倡的多边主义与欧盟所认同的多边主义加以区分。博雷利称，“欧盟和中国经常表示他们对促进多边主义和联合国体系的承诺 ……但我们需要明确地是，我们彼此对多边主义的方法存在差异”。

博雷利称，“这一差异存在于有关人权，或联合国海洋法公约及南中国海冲突的普世性和不可被分割性。”他续称，“在网络领域，双方共同强调需求多边主义的方法，但中国的举国体制态度，与欧盟基于基本公民权利和自由的多方参与方式则存在对比”。另就世贸组织问题，博雷利称，“中国对世贸组织现有的组成给予高度正式支持并予以维护，包括其有关解决纠纷系统的架构，但通过实践证明，在世贸组织明确需要改革时，中方展现出仅有的一点（希望）参与重大改革的准备性。“

此外，博雷利在文章中还呼吁中国加强对抗击新冠肺炎疫情大流行斗争的贡献，并提出应对疫情的来源问题展开独立调查。他写道，“一个有关大流行病来源的独立科学调查同样是必须的”。博雷尔称，中国应就疫情大流行、疫苗研发和促进全球经济方面，发挥与其大国地位相称的作用，包括在为发展中国家，特别是就那些受疫情重创的国家减免债务的重大努力中承担责任。