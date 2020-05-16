特朗普重申不想与习近平谈话 对贸易协议失去少许支持

美国总统特朗普5月15日在前往戴维营度周末前于白宫接受采访时表示，当下不愿与中国国家主席习近平谈话，并指对美中两国 年初达成的“第一阶段”经贸协议“失去少许支持”。

广告 继续浏览后续

特朗普13日在接受福克斯商业频道专访时提出，对中国未能成功控制住新冠病毒暴发感到“非常失望”，一度扬言切断与中国完整关系，可以帮助美方节省5000亿美元。当被主持人问到，是否已与习近平通话时，特朗普回答说，他与习近平的关系很好，但现在不想与后者谈话。就这一问题，记者在周五再次向他提问为什么不愿与习主席谈话时，特朗普称，“现在就是不想与他谈话。我们将看看很快会发生什么”。随后，当谈到美中两国此前达成的“第一阶段”经贸协议时，他说，“通过这一协议中国花了不少钱，但就协议本身我有些失去了对它少许的支持，你能明白”。

此前，中国与美国高级贸易代表于8日讨论了“第一阶段”经贸协议落实情况。中方说，双方同意为协议的落实创造有利氛围和条件，美方表示双方期待协议规定的义务得到履行。美国贸易代表办公室(USTR)介绍称，双方“还同意尽管当前发生了全球卫生紧急情况，但两国完全期待及时履行协议规定的义务。”美方亦称，在建立政府基础设施以使“第一阶段”协议获得成功方面取得了“良好进展”。15日稍早时，特朗普告诉媒体他不想就美中协议的问题发言。他说，“我不想谈它，我能说的是中国正在购买很多的美国商品。但有关协议，笔墨还未干，这一（新冠病毒）就从中国入境，所以，不像是我们对此感到非常兴奋。”

特朗普重申，“这本是不该发生的事情，（疫情）来自中国。它应该在传播到世界前就在中国被阻止。”他说，“186个国家都受到疫情影响，每个国家都被同一个事件影响。俄罗斯当下正受作用不轻，法国也受到很坏的影响。你看看每个国家然后你可以说‘受到影响’，或者也能说‘受到感染’；你怎样说都行”。同样在当天，白宫新闻发言人凯莉·麦克纳尼（Kayleigh McEnany）向媒体表示，特朗普对中国感到沮丧。她说，“有关什么时候恢复与中国领导人通话的事宜将由总统决定。但你看，中国在这一事件上反应迟缓。我之前已经和你们分享了有关人传人的信息。全球在这一方面对疫情地了解非常重要，但这一信息被迟缓地传递给世界卫生组织”。

麦克纳尼说，“病毒的基因序列，是在上海的一个教授自主分享才（被中国官方）对外公布的。总统也多次提到为什么中方在已经禁止全国运输通行时还允许飞机飞往国外？这些决策都把美国人置于威胁之地。不光有关美国民众的生命，还事关全球的生命（安全）”。她续称，“我们知道这一疫情从中国而来，及为什么相关信息未被分享，我上述谈到的部分事例实在令人无法接受。所以，他目前感到沮丧。我也将等总统本人来决定”。

值得注意的是，美国商务部亦在周五宣布扩大对中国电讯巨头华为公司的禁令，要求那些依赖美国设备和软件的外国芯片制造商必须取得美国商务部的特许，方可向华为出口芯片产品。对此，美国国务卿蓬佩奥发表声明说，商务部此次为了阻挡华为绕过美国法律、扩大外国直接产品规则，进一步保护了美国安全与5G网络的安全。他在声明中称，“华为是一个不值得信任的供应商，是中国共产党的工具，听命于中共的指令。美国司法部已经起诉华为偷窃美国技术、帮助伊朗躲避制裁，美国商务部在2019年将华为列入实体清单。一年多来，美国国务院一直在与世界各地的盟友和合作伙伴分享我们对华为和其他不值得信任的供应商的了解。”