欧洲议会第一大党主席：应颁发临时禁令防止中国趁疫情商业抄底

欧洲议会第一大党 、欧洲人民党主席韦伯（Manfred Weber）5月17日表示，欧盟应通过颁布暂时禁令的方式，防止中国对疫情中遭受危机或股价下滑的欧洲公司抄底。

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这名曾在2018年宣布参选欧盟委员会主席一职的德国人表示，“我们必须看到，中国公司在国有资金的部分支持下，正努力试图收购新冠病毒危机导致股票下滑或陷入经济困境的欧洲公司”。他强调，“我们必须保护我们自己”。韦伯在接受德国《星期日世界报》采访时提出，建议欧盟颁布临时禁令，在12个月的时间里禁止中国投资者收购受疫情影响的欧洲公司。

韦伯说，欧盟应通过协调的方式结束“中国的购买之旅”，以期待在12个月后，希望新冠肺炎疫情在到时结束之前，禁止中资染指受影响的欧洲企业。韦伯谈到，“中国未来将是我们最大的经济、社会和政治竞争对手”，“我认为中国是欧洲的战略竞争对手，而中国代表专制的社会模式，希望扩张自己的力量，取代美国成为领先国家”。他强调，欧洲应该认真对待中国，给予中国世界强国的尊重，“但我们首先必须保持警觉”。

据悉，德国政府在上个月通过收紧措施，加强管制非欧盟国家投资者对其境内公司的收购计划。路透社报道称，德国官员将中资企业在2016年收购德国机器人公司库卡当作惊醒一役，此后更注重对战略领域企业地保护。2018年，德国联邦政府动用国资收购了电网运营商50Hertz的20%股份，从而阻止了中国国家电网集团的收购计划。这 做法当时在德国报界既引发了担忧，也获得了不少的赞扬声音。