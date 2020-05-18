世贸组织总干事大位争战打响 非洲女候选人能脱颖?

在人们对世贸组织(WTO)深感担忧的背景下，该组织总干事罗伯托•阿泽维多(Roberto Azevêdo)出人意料地提前离职引发了人们对其接替者的浓厚兴趣。而肯尼亚前贸易部长穆罕默德和英国前欧盟贸易专员曼德尔森均表示有兴趣。他们在接受采访时表示，新任总干事必须推动该组织的改革。

广告 继续浏览后续

据英国金融时报报道，世贸组织新任总干事选战打响。

据该报说，然而，尽管有人批评WTO在新型冠状病毒危机期间表现低调，且其生存受到威胁，但迄今表示感兴趣的候选人强调，要对该组织进行明智改革、而不是激进变革。在接受英国《金融时报》采访时，肯尼亚前贸易部长阿米娜•穆罕默德(Amina Mohamed)和英国前欧盟贸易专员彼得•曼德尔森(Peter Mandelson)均表示，新任总干事必须让这家由共识驱动的组织相信改革的必要性，弥合主要成员国——尤其是中国和美国——之间的分歧。

阿泽维多上周四宣布，他将于今年9月离任——距任期结束时间提前了一年。在他领导WTO期间，美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)领导的行政当局对该组织发起全面攻击。在疫情大流行期间，WTO基本上甘居被动地位，称其缺乏阻止各国政府对出口实施危机相关限制的能力。据阿泽维多希望，在他今年9月离任前，继任者能够到位，但WTO成员国可能决定将这一程序延长至明年，潜在削弱特朗普政府对这项任命的影响力。

穆罕默德表示，WTO的规则手册需要修改。她正在争取非洲各国政府联合支持她接任这一职务。如果成功，她将成为WTO首位女性领导人。但她只提出了有限的建议，比如精简司法程序，提高相关国家政府扭曲贸易行为的透明度。她说，“如果那个人碰巧是非洲人，或者碰巧是位女性，我认为，那样会更好，“穆罕默德表示，“重要的是具有包容性，并展示成员国知道全球每一个角落都可以为WTO的运作做出积极贡献。”

据该报道，尽管身为工党(Labour Party)上议院议员的曼德尔森勋爵对这一职位感兴趣，但英国和欧盟的贸易官员们表示，他将难以争取一些英国资深政界人士的支持。官员们表示，尽管曼德尔森本人有亲欧盟资历，但在激烈的英国退欧谈判期间，欧盟很难支持一位英国候选人。英国前贸易大臣、保守党人利亚姆•福克斯(Liam Fox)周日表示了其兴趣，但他在本届政府中几乎没有政治支持者。

考虑到最近卸任的欧盟贸易专员、瑞典人塞西莉亚•马尔姆斯特伦(Cecilia Malmström)已表示不感兴趣，荷兰贸易部长西格里德•卡格(Sigrid Kaag)似乎是可信的欧盟候选人。西班牙外交部长阿兰查•冈萨雷斯(Arancha González)长期表现出对这一职务感兴趣，但她刚刚出任外长。

该报道称，非洲各国政府已表示，继巴西、法国、泰国和新西兰人担任总干事之后，选择一位来自非洲的候选人理由很充分。大多数贸易官员认为，现任肯尼亚体育部长的穆罕默德是资历上最合适的候选人之一。她曾担任WTO内部一些最重要决策机构的主席，以及WTO于2015年在内罗毕举行的两年一次的部长级会议的主席。

据该报道，美国基本上绕开WTO、与中国打了一场直接的贸易战。美国拒绝任命上诉机构的新任法官，借此迫使WTO的争端解决机制陷于瘫痪，还批评该组织无力约束北京方面扭曲贸易的经济模式。