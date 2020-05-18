为走出疫情经济危机 “法德倡议”支持设立高达五千亿欧元的欧盟复苏基金

法国总统马克龙和德国总理默克尔周一两人视频会议后举行视频新闻发布会，共同提出了一项旨在促进经济复苏的“法德倡议”（French-German Initiative），支持设立高达五千亿欧元的欧盟复苏基金（recovery fund）。

广告 继续浏览后续

这一倡议还需要得到27个欧盟成员国的正式投票通过。一旦成功，它将允许欧盟委员会在金融市场上借入现金，并以拨款（grants）而非借款（loans）的方式分发给有需求的成员国。

欧盟该如何纾解疫情带来的经济影响？数周以来，欧盟传统的两大核心——法国与德国——始终无法就这一问题达成一致。以何种形式获得欧盟的资金也是过去几周里成员国之间僵持不下的话题。如果是各国各自借款的形式，对财政状况不佳、受灾严重的南欧国家来说，无疑会进一步加剧债务高企的局势。疫情之前，意大利就已经由于过高的债务问题屡次跟欧盟发生冲突。

法国一直希望能以欧盟整体的名义在国际金融市场融资以降低债务成本，但一直未能说服德国等财政保守的西北欧国家发行欧洲联合债券，以帮助意大利西班牙等南欧疫情严重国家抵御经济冲击。

德法长期以来一直是推动欧盟一体化的引擎，但一段时间以来，德法两驾马车陷于停顿，两国体制不同，在应对疫情方面的政策表现也各自为政，联邦制下的德国各州治理疫情更加高效，死亡人数大大低于中央集权制的法国，但法国总统马克龙身后有意大利西班牙等疫情严重国家，所以仍然保持了在欧盟问题上的政治影响力。

有报道说，德法声明并未透露新倡议可能涵盖哪些内容，但一位与马克龙关系密切的消息人士对路透表示，新倡议将涉及公共卫生、经济复苏、绿色和数字化转型、以及产业主权等方面。

本台法语部评论认为：法德两国在设立五千亿欧元欧盟复苏基金上达成一致，将有助于推动欧盟27国达成一致立场，应对冠状病毒疫情所带来的经济危机。