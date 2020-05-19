世卫大会一致决议 尽快独立调查世卫疫情应对

世界卫生组织（WHO）的194个成员国，包括美国和中国在内，于周二大会通过了一项决议，要求对sj卫生组织的新冠状病毒大流行疫情反应进行“独立评估”。

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据法新社今天报道称， 世界卫生组织（WHO）的194个成员国决定尽快对卫生组织的疫情反应进行独立评估。这一决议案经协商，获得一致同意，而独立评估应当是独立和完整的，包含每一时间段的评估，应尽快公正展开，以期提高应对大流行病提高全球预防能力。

不过，这项仔细审查世卫组织应对Covid-19大流行及其时间顺序而采取的措施，其轮廓仍然含糊不清。

世卫组织及其总干事谭德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus）受到来自美国的不断压力，美国指控世卫组织与谭德塞在大流行疫情的应对中犯错，而去年12月份从中国开始的疫情大流行以来已致全球31.8万人死亡。

华盛顿指控世卫组织是“中国的傀儡”，美国认为它忽略了台湾关于冠状病毒严重性的预警，并推迟宣布疫情大流行。但该组织拒绝此一指控。

美国总统唐纳德·特朗普周二给世卫组织一个月的时间来作重大整改，否则美国威胁退出世卫组织。美国一直是世卫组织传统上最大的捐助国。

尽管周二在世界卫生大会年会上通过的此一决议并未提及中国，美国却并未反对。但是，美国仍然怀疑北京隐瞒了一场实验室的事故，华盛顿一直指控这是疫情大流行的根源，美国并申要完全的透明。

周一，美国卫生大臣亚历克斯·阿扎尔（Alex Azar）确证，世卫组织应对Covid-19疫情的失败，造成许多生命的损失，他并要世卫组织更加透明，更加负责。

据法新社说，中国周二为世卫组织救场，称美国政府正试图逃避对世卫组织的义务，并抹黑中国抗疫的努力。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）没有点名谴责了那些无视世卫组织的建议的国家，世卫组织建议系统地测试和隔离，并采取严格的身体距离措施。

中国一再回击美国的指控，认为美国的目的是使人们忘记美国的疫情灾难，美国的疫情死亡人数和病例数报90,369人死 ，和150万个确诊案例。

法新社说，世卫组织总干事谭德塞星期一已经重申，世卫组织就疫情已迅速和经常发出警报，并说他将尽快但在适当的时候发起独立调查。