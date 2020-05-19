德国联邦议会评估报告：美国没有法律依据因新冠疫情向中国索赔

美国指责中国隐瞒疫情，甚至要求中国为疫情买单。德国联邦议会就美国的这一怪诞索赔要求做了评估。结论是：美国没有理由向中国索赔。但中国的责任还没有澄清。惩罚中国的措施难以实现。

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据德国《星星》周刊等多份媒体报道，德国联邦议会的科学服务部就美国向中国索赔的可行性做了一份长达20页的评估报告，认为美国政府因新冠危机带来的经济后果向中国索赔的要求是无法实现的。美国政府的要求既缺乏法律根据，也缺乏理由和实现索赔的可能。

科学服务部还认为，就目前情形来看，谁该为疫情负责，尚还不清楚。美国如想对中国实行制裁，想通过安理会来进行，是不可能的，因为中国在安理会上有否决权。如果美国政府还是要单方对中国施加制裁，那就很可能遭到以牙还牙的回报。而要司法控制这种制裁战，是很困难的，因为虽然美国个别联邦州在美国法院对中国提起了诉讼，但美国是不能在自己的法院里审理其他国家的主权行为的。两个超级大国过招，由于缺乏相应的国际法庭职权，不会有国际法庭来审理。

德国政府已于四月底驳斥了特朗普的索赔要求。“德国政府认为，向中国索求财政赔偿的问题不存在。”

委托科学服务部做出评估的德国联邦议员德姆（Diether Dehm）表示，继德国政府和很多国际律师之后，德国联邦议会科学服务部现在也确认，美国总统特朗普向中国提出的怪诞索赔要求缺乏任何法律依据。”德国政府“有责任对华盛顿的狂野西部政策加以坚决的抵制。”