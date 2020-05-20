如何评价疫情政策？ 联合国与世界银行的标尺调门不尽相同

是从纯公共卫生角度看疫情？还是从经济角度来分析？可说是公说公有理，婆说婆有理，造成史无前例的国际认知对立。例子之一是联合国与世界银行分别从各种不同角度来评价发展程度不同国家的疫情和行动标准。

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联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）5月20日接受法国国际广播电台（RFI）访问时说：2019冠状病毒疾病（COVID-19）（在非洲）扩散的速度，比危机爆发初期预测的还慢。非洲大陆确诊病例约8万8000例，死亡病例不到3000例，在全球超过32万病故人数中，比例相对低。古特瑞斯他又说，这主要可归因于“大多数的非洲政府与组织及时采取了非常大胆的预防措施，这可供部分没有这方面措施的已开发国家借鉴”。

而据法新社报道：在前一天5月19日，世界银行总裁马尔帕斯（David Malpass）警告说，世银估计2020年全球经济将萎缩5%，将对全球最贫穷国家带来严峻冲击。冠状病毒危机恐使大约6000万人陷入赤贫，抹掉世银过去3年针对全球最贫穷国家所做的减贫努力。他说：“我们预测，全球经济将陷入严重衰退。”

联合国秘书长赞扬非洲国家政府抗击疫情的措施可供已开发国家学习，但没具体指出是哪些措施？非洲国家的措施能不能用于欧美国家？也是问题。自疫情爆发以来，联合国秘书长时常批评欧美发达国家抗击疫情不利，甚至以此为世卫组织处理疫情的方式辩护。但反过来，在富有国家与新兴经济体组成的20国集团（G20）与世界富国组成的巴黎俱乐部（Paris Club），上月同意减免2020年世界上最贫穷国家的大部分债务后，联合国秘书长却仍嫌不够。

自从去年底爆发2019冠状病毒疾病以来，全球迄今已有近500万人受到感染，超过30万人病故。截至目前，世银已向100个国家支出55亿美元，协助贫穷国家巩固陷入困境的卫生系统、经济和社会服务。世银承诺在未来15个月内再动支1600亿美元紧急援助资金。世银总裁马尔帕斯强调，光靠世银的努力还不够。

世银知道：援助穷困国家，最后必须依靠的自然还是那些被联合国指责防疫不利的富国。富国应该帮助穷国，已成为国际共识。但如果这成国际组织的“政治正确”，既批评富国又要他们出钱，自然也会引发富国内民众的心理反弹。