特朗普发推文批评中国外交部发言人表态“愚蠢”

美国总统特朗普5月21日发推文称，“发言人愚蠢地代表中国发言，拼命企图转移其国家给世界造成痛苦和屠杀（的责任）。他对美国和欧洲的虚假信息宣传和攻击是一种耻辱。”

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此前，特朗普曾在20日的相关推文中说，“中国某个疯子刚刚发表一份声明，指责除中国之外的每个人应为这次病毒负责。这次病毒现在已经夺去了数十万人的生命”。他续称，“请向这个笨蛋解释，造成这场全世界大屠杀的就是‘中国的无能’，不是别的！”另在其21日的推文中，特朗普提到，“发言人愚蠢地代表中国发言，拼命企图转移其国家给世界造成痛苦和屠杀（的责任）。他对美国和欧洲的虚假信息宣传和攻击是一种耻辱。”

特朗普续称，“一切都来自高层。它们本可以很容易地阻止瘟疫，但事实并非如此！”他还不忘向其民主党竞选对手，前副总统拜登发起攻击称，“中国正进行大规模的虚假宣传，因为他们迫切地希望让睡不醒的乔‧拜登赢得总统大选，以便他们像过去数十年来所做的那样继续剥削美国，直到我来（才改变这种状况）！”北京方面，中国外交部发言人赵立坚在21日回答相关提问时表示，“在抗击疫情的过程中，中国政府始终本着公开、透明、负责任态度。我们坚持用事实说话，摆的是事实，讲的是道理。谁全力以赴维护人民生命健康，尽己所能推动国际抗疫合作，相信公道自在人心，世人看得清楚。”