彭定康牵头国际200政界人物联署谴责北京“香港国安法”

北京绕过香港立法会自行为香港订立国安法，末代港督彭定康为此牵头200个来自全球23国的政界人物联署一项声明，谴责中国。

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彭定康与英国外相聂韦敬（Malcolm Rifkind）发起的联署声明指，香港国安法是“对香港自治、法治和基本自由的全面攻击”，公然违反《中英联合声明》，指出“如果国际社会不信北京能在香港问题上信守承诺，人们就难以在其他事情上相信中国的话。”

彭定康表示，声明显示国际对中国政府单方面在香港实施国安法的愤慨日增而且越益广泛，支持声明的有来自四大洲多国政党，显示事态严重，亦反映国际一致支持“一国两制”。

参与联署者共199人，包括前首相或总理、外长、法律与人权专家、外交家、国会议员等。当中有17位美国国会议员，包括美国共和党参议员、情报委员会代理主席鲁比奥（Marco Rubio）、参议员克鲁兹（Ted Cruz）、民主党众议员兼众议院外委会主席恩格尔（Eliot Engel）、众院情报委员会主席希夫（Adam Schiff）等。英国则有44位下议院议员、8位上议院议员参与联署。另外，参与联署的还有加拿大、澳洲、德国代表，东盟国会议员人权组织主席等亚洲代表、南韩前人权大使等。

鲁比奥表示，多个民主国家的议员通过联署信表达对香港自治和港人的支持，“我们须言出必行，我们的政府亦须保持警觉，随时对北京违反《中英联合声明》作出回应”。

美国参议院外交委员会副主席梅南德兹（Robert Menendez）说：“今天我们全是香港人。所有支持尊重国际法律、规范、行为者，以及所有支持香港人及他们在『一国两制』下合法追求自治、人权、民主自由者，均有责任在今天发声，指出北京的所为不能接受。”

彭定康早前接受泰晤士报访问时指出，他表示香港人被中国出卖，强调英国有责任站起来捍衞香港抵抗中国，认为西方应停止为了中国的虚幻“金矿”，欺骗自己向中国叩头。