法律专家指港国安法颠覆国家定义比23条更广叫口号也有罪

基本法委员会委员陈弘毅23日接受香港传媒访问时指出，北京将订立的“香港国安法”所提及“颠覆国家政权”，比2003年的基本法23条时所涵盖的范围更广，“国家政权”一词更是包括香港特区政府，日后法例的刑罚会参考03年23条的建议，当年颠覆罪最高刑罚为终身监禁。有资深大律师、人权律师、立法会议员表示，陈弘毅的说法或意味日后市民在游行高喊“林郑下台”，随时被视为颠覆国家政权而坐牢。

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人大以及官媒迄今公布的“香港国安法”只是框架，至于具条体文、执行机制、刑罚、在哪里审讯等细节尚未公布。基本法委员会委员陈弘毅接受有线和NOW访问时承认，港版国安法所提及“颠覆国家政权”，比当年草拟23条时的“禁止中央人民政府”，所涵盖的范围更大，其中“国家政权”一词乃包含特区政府，“中央人民政府的含义系指国务院，现在（香港国安法）用‘颠覆国家政权’用语，范围就会稍为阔过用‘中央人民政府’，就会包括更多机关，包括地方机关，亦包括香港特别行政区政府”。

至于颠覆定义、刑罚，陈弘毅相信人大常委会会参考2003年23条立法建议，也会参考澳门的国家安全法：“内地的颠覆定义，应不会照搬过来香港。”他接受港台访问亦提到，人大立法时会参考普通法制度，涉及刑事方面不会具追溯力。

2003年的23条立法建议，颠覆罪最高可判终身监禁；澳门的维护国家安全法，颠覆罪可被判监25年，预备犯罪亦可囚3年。陈弘毅又指，国安法实施应不具追溯力，又相信会由本港执法部门及司法机关执行。

资深大律师、公民党主席梁家杰对于陈弘毅指“颠覆”的定义由中央人民政府，扩展至包括特区政府并不为奇，因为今次的国安法会比18年前23条更辣，要令喊“林郑下台”口号成为政治红线。梁告诉苹果日报：“今次系完全黑箱，由它（人大）直接颁布，它已是为所欲为，（法例）还不有多辣就多辣？所以说（立法后），叫林郑下台都犯法，我可以话不意外”。

至于过去在香港被视为合法的行为，包括在六四集会中高呼“结束一党专政”，以及在报纸投稿提出结束中共专制的观点等，梁家杰认为新法例下也可能“中招”。人权律师文浩正亦同意，如果陈弘毅的说法成真，日后高喊林郑下台的人士，很有可能会违法。

港大法律学院教授陈文敏亦表示，按中央政府立法习惯，法例都是写得“广泛、笼统”，今次国安法所涵盖的范围会相比03年23条的草案“阔了、大了”，例如举旗、叫口号、举标语等若是针对颠覆政权的行为，都有机会触犯国安法。他续指在内地组织08宪章、为维权人士辩护都会被视作颠覆国家行为，相信立法后香港都会有类似情况。

至于高叫“林郑下台”会否违法，陈文敏相信未必；但指“结束一党专政”、“习近平下台”等口号，立法后很大机会不能再说。本身是大律师的立法会议员杨岳桥指出，如果“国家政权”包括特区政府，单叫林郑下台竟然要付上刑责的代价，港人的人权自由将荡然无存。

港版国安法容许中央在港设立负责国家安全的机构，大律师公会主席戴启思接受有线访问时质疑这个机构对谁负责，又是否受基本法限制：“令我担心的是，设立一个独立机构，它会否是警队的一部份？如果是一个独立机构，它们会对何人负责？如果机构由内地机关成立，机构的权力由内地机关赋予，我关注的是这些权力是否与我们的法制相容。”