港府要求公务员有担当执行“香港国安法”

由北京直接为香港打造的一套国安法，遭到国际批评甚至谴责，而美国的香港人权及自由法案以及即将提交国会审议的提案，内容更包括制裁任何执行足可损害港人人权和自由法律的官员，为了稳住公务员军心和士气，港府取信全港接近18万公务员，要求拿出“应有的担当，依法履行维护国家安全的使命和责任”。

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据立场新闻报道，公务员事务局局长聂德权去信全体公务员，强调人大的决定无修改基本法，亦无取代基本法23条，“任何批评‘决定’违反一国两制，或者令香港变成一国一制都是站不住脚的”。聂在心中表示，“决定”无削弱一国两制，而是巩固一国两制，期望亦深信公务员队伍作为政府骨干，“显示出应有的担当，依法履行维护国家安全的使命和责任”。

聂德权又指，任何国家来国家安全立法都是国家权力，“国家安全立法属于中央事权，是无可置疑的”，全国人大的决定有最高权威和法律效力，无修改基本法，亦无取代或排斥基本法二十三条规定，香港应自行立法禁止危害国家安全行为的条文；人大的决定是为了维护国家安全和香港繁荣稳定，只是针对分裂国家、颠覆政权、组织实施恐怖活动的行为，以及外国势力干预香港，“绝不会影响香港居民依法享有的各项权利和自由，也不会影响香港司法机关行使独立的司法权和终审权”，维护好“一国”，是落实“一国两制”的前提和基础，所以人大的做法是巩固一国两制。

聂德权指完全明白二十三条多年来“被严重污名化”，加上目前香港的政治形势，有部分市民关注“可以理解”，但相信公务员都明白，以香港的形势，堵塞香港国家安全法律漏洞，对确保一国两制“行稳致远”非常重要，期望、深信公务员会显示应有的担当。

有特首林郑月娥爱将之称的聂德权，之前是港府政制及内地事务局局长，因涉嫌在解释基本法二十二条有关中联办的定位问题，触及北京禁忌遭到“问责”而调职到目前的公务员事务局局长一职。